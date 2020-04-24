WhatsApp hacklenebilir mi?

Belki takip etmişsinizdir, hem Amazon hem de Washington Post gazetesinin sahibi olan Jeff Bezos’un telefonu bu yılın Ocak ayında WhatsApp üzerinden gönderilen kötü amaçlı bir video ile ele geçirildi. Bu olay, siber saldırganların her zaman her durumda tetikte olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Aslında WhatsApp oldukça korunaklı görünüyor. Mesajlar zaten şifrelenmiş, yani birileri bu özel konuşmaları doğrudan okuyamaz, ama başka bir yolu var mı? WhatsApp mesajının şifreleme anahtarı, konuşmada kullanılan her iki cihazda da saklanır. Bu yüzden mesajları okumak isteyenin cihazlardan en az birini ele geçirmesi gerekir.

Peki, birinin hesabını ele geçirmek için sadece telefon numarasını bilmeniz yeterli ise ne olur? ESET Güvenlik Uzmanı Jake Moore, bir sosyal mühendislik denemesi yaparak durumu test etmeye karar verdi:

Önce sorundan bahsedelim

Yeni bir telefon satın aldığınızda önceki telefonda olan tüm uygulamalarınızı ve ayarlarınızı yedekten tekrar yüklersiniz. WhatsApp yedeklerini yüklemek için bir telefon numarasına gönderilen koda ihtiyacınız vardır. Bu kod (genellikle uygulamayı yüklediğiniz cihaza gönderilir) telefonu doğrular ve sohbetlerinizi geri yüklersiniz. Mesajların yedeğini de aldıysanız, bu mesajlar cihazı en son yedeklediğiniz zamana kadar geri gelir; değilse, görüştüğünüz kişilerin ve grupların adları mesajlar olmadan gösterilir.

FOTOĞRAF 10 Google, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı sosyal mesafe ve ev karantinası uygulamalarının yoğunlaştırıldığı bu dönemde, insanların hareketlilik aktivitelerini gösteren bir rapor yayımlamıştı. Covid-19 Topluluk Hareketliliği raporu, koronavirüs ile mücadele etmeyi amaçlayan uygulamalar sonrası değişen toplumsal hareketliliği gözler önüne sermişti. Rapora göre, alışveriş ve eğlence alanlarını en az kullanan ülkeler, topluluk hareketliliğindeki yüzde 94’lük düşüş ile İspanya ve İtalya oldu. Salgın nedeniyle alışveriş ve eğlence alanlarına daha seyrek giden Türkiye’nin topluluk hareketliliği yüzde 75 düştü. ABD ise topluluk hareketlerindeki yüzde 47’lik düşüş oranıyla alışveriş ve eğlence alanlarına görece daha çok gidiyor. Rapora göre, toplu taşıma kullanımını en aza indiren ülke, topluluk hareketliliğindeki yüzde 88 gerileme ile İspanya olurken, hareketlilik oranı yüzde 51 olarak açıklanan ABD pandemi günlerinde toplu taşımayı en yoğun kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin toplu taşıma kullanımındaki hareketlilik oranı ise yüzde 71. Bahar aylarını gelmesiyle park ve bahçelerde vakit geçirmek cazip gibi görünse de mevcut durum bu hevesi bir süre daha ertelemek gerektiğine işaret ediyor. Bu konuya en çok duyarlılık gösteren ülke, salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya oldu. Park alanlarındaki hareketliliği yüzde 90 oranında düşen İtalya’yı yüzde 89 ile İspanya ve yüzde 82 ile Fransa takip ediyor. İş yerlerindeki hareketlilik oranlarının da yer aldığı rapora göre, İspanya’nın işe gitme oranı yüzde 64 düştü. Türkiye’nin iş yerlerindeki hareketliliği yüzde 45 azalırken, Hollanda yüzde 35’lik hareketlilik oranıyla en fazla işe giden ülke olarak raporda yer aldı. Karantinada market ve eczanelere gitmek kimi zaman zorunlu hale gelse de mümkün olduğunca az evden çıkmak riski minimuma indirmenin anahtarı durumunda. Bu konuda en temkinli ülke ise market ve eczane kullanımını yüzde 85 düşüren İtalya. Türkiye’nin market ve eczane kullanımında ise yüzde 39 azalma olduğu görülüyor. Rapora göre 16 Şubat-29 Mart tarihlerinde ev karantinasını ve izolasyonu en fazla uygulayan ülke, evde kalma oranı yüzde 24 artan İtalya oldu. İspanya’nın yüzde 22 ile ikamet edilen yerlerde kalma oranı yükselirken Türkiye’nin evde kalma oranı yüzde 17 yükseldi. Dünyada en az toplu taşıma kullanan ülke İspanya oldu Google dünyanın koronavirüs karnesini açıkladı. Alışveriş ve eğlence alanlarına en çok ABD vatandaşları gitti. Hollanda işe en çok giden ülkeyken, evde en çok kalan ülke İtalya oldu. En az toplu taşıma kullanan ülke ise İspanya. BiP'te paylaş

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Olası bir kusur fark ettiğimiz yer burası. Telefona gönderilen kodu alırsam başka birinin WhatsApp hesabını yeni bir cihazda kurabilir miyim?

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Hipotezimi, meslektaşlarımdan biriyle test etmeye karar verdim. Son zamanlardaki konuşmalarımızda, WhatsApp sohbetlerini yedeklemenin iyi bir fikir olduğundan bahsettim. Önceki mesajlarını kaybetmesini istemem. Birkaç gün sonra yeni bir telefon kullanarak uygulamayı indirdim. WhatsApp yüklendiği cihazı doğrulamak için telefon numaramı istedi.

Arkadaşım kahve yapmak için masasından ayrılıp telefonunu bıraktığında ben de telefon numarasını yeni WhatsApp hesabıma girdim. Telefonuna anında bir mesaj geldi ve ben de masasının yanından geçerken şöyle bir bakarak kodu zihnime yazdım. Yeni telefonumdaki WhatsApp'ın doğrulama alanına kodu yazdım... ve sonuç... hesabının kontrolü artık bende.

Sonra itiraf etmeye karar verdim ve arkadaşıma olanları anlattım. Hesabının bu kadar kolay ele geçirildiğine inanamadı. Birçok insanın telefonlarını ortalıkta bıraktığını hatta halka açık yerlerde bile önemsemediğini düşündük. Elbette hesabını geri verdim ve alabileceği önlemleri anlattım.

Peki nasıl güvende kalırsınız?

Öncelikle, SMS mesajlarınızdaki ön izlemeleri kapatmalısınız. Bu çok basit görünebilir, ancak birçok kişi mesajlara daha hızlı bakmanın rahatlığını seviyor. Kullanıcılar iki aşamalı doğrulamayı (çift faktörlü koruma) uygulama olmadan kullandıklarında, SMS ile gönderilen kodları almayı tercih ederler. Ancak bu mesajlar kilitli bir ekranda görüntülenebilirler ve telefonlarını başı boş bırakan bir kullanıcı için anlamsızdırlar.

FOTOĞRAF 7 Yandex Navigasyon, İstanbul'da 29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında kaydedilen verileri analiz ederek şu bilgilere ulaştı: Dönemin koşullarına bağlı olarak Yandex Navigasyon'da yapılan aramalarda yaşanan düşüşten en çok restoranların ve lokantaların etkilendiği görüldü. 29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında geçen bir aylık zaman içerisinde restoranların ve lokantaların arama yoğunluğu Mart ayının ilk iki haftası ortalaması ile karşılaştırılınca yüzde 89 oranında azaldı. Zorunlu ve günlük ihtiyaçlar için eczaneler, nöbetçi eczaneler ve market aramalarında ise trend yine aşağı doğru olsa da düşüş oranı diğer sosyal nedenlerle yapılan aktivitelere göre daha farklı gerçekleşti. Eczanenöbetçi eczane aramalarındaki düşüş oranı, yine Mart ayının ilk iki haftasına göre yüzde 46 olarak kaydedildi. Eczane kategorisinde farklı olarak salgının başladığı hafta ve hafta sonu trendi, normal zamanlarla benzerlik gösterdi. Market aramalarındaki düşüş ise yüzde 61 olurken, özellikle son haftalarda bu kategorideki aramaların standart bir seyirde ilerlediği görüldü. Yandex'ten çarpıcı arama analizleri: Düşüş olsa da eczaneler en çok aratılan oldu Türkiye'de koronavirüs salgınının yaygınlaşmasıyla insanlar evlerine kapanırken, yollardaki trafik yoğunluğunda da büyük oranda azalma meydana geldi. Yandex Navigasyon'da yapılan aramalar, yaşanan düşüşü çarpıcı oranlarla gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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Telefonunuzu başı boş bırakmayın

Bu nedenle ikinci önerim; telefonunuzu veya herhangi bir cihazınızı başı boş bırakmayın. Bir çok insanın telefonlarını masanın üzerinde bırakarak uykuya daldığını ya da telefonlarını yabancılarla bırakarak tuvalete gittiğine şahit oldum. Birinin bu saldırı vektörünü deneyebileceğini unutmayın ve cihazınızı yalnız bırakmayın.

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Son olarak, hesabınızı korumanın daha iyi bir yolu var ve hemen uygulayabilirsiniz.WhatsApp birkaç yıl önce kendi çift faktörlü korumasını oluşturdu; uygulaması kolay ve bu tür saldırıları önler. Aşağıda nasıl yapılacağını anlattım, uygulamayı hemen açın ve kurun!

WhatsApp'ta iki adımlı doğrulama nasıl kurulur?

Uygulama açıkken Ayarlar/Hesap/İki Adımlı Doğrulama'ya gidin ve Etkinleştir'i tıklayın .

Ardından, unutmayacağınız altı haneli bir kod girin.

Daha sonra ekstra bir önlem olarak e-posta adresinizi girin.

Son olarak telefonunuzda ayarlanan iki aşamalı doğrulamanın onayını göreceksiniz. Artık birinin hesabınızı ele geçirmesi veya mesajlarınızı başka bir cihaza aktarması çok daha zor olacaktır.

Artık WhatsApp'ı açtığınızda zaman zaman PIN girmeniz istenecektir. PIN uygulamayı her açtığınızda istenmez, bu nedenle bir rahatsızlık vermemeli.

Bununla birlikte, teknolojinin keyfini güvenle çıkarabilmeniz için sizi daha hazırlıklı hale getirecektir.