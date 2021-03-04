Microsoft Mesh yeni güncellemeyle sanal toplantılar için hazır hale geliyor

Microsoft, ilk kez yıllık Ignite konferansında duyurduğu Mesh teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Bu sistem aslında kullanıcıların gerçek zamanlı olarak projeler üzerinde işbirliği yapmasına imkan tanıyan ve geliştiricilere farklı deneyimler yaşatmayı amaçlayan Azure destekli bir AR ve VR platformu.

Şirket, Ignite'ın ilk gününde platformlarında birkaç yeni girişimi duyurdu. Bu platform aslında temelde sanaldeneyimlerin karma bir gerçeklik ortamında paylaşılmasına imkan tanıyor.

Konuyla alakalı olarak Microsoft'un teknik ekibinin başındaki isimlerden biri olan AlexKipman, şunları söylüyor:

Bu, karma gerçeklik hayaliydi ve en başından beri bir fikirdi. Aslında içerik paylaşan biriyle aynı yerde olduğunuzu hissedebilirsiniz veya farklı karma gerçeklik cihazlarından ışınlanabilir; fiziksel olarak birlikte olmasanız bile dijital şekilde aynı ortamda bulunabilirsiniz.

Microsoft, HoloLens platformuna olan bağlılığını devam ettiriyor ve aslında bilgiişlemkonusunda bir sonraki devrimin karmagerçeklikdeneyimi konusunda gerçekleşeceğine inanıyor. Özellikle pandemiyle birlikte fiziksel olarak bir araya gelemeyen kişilerin sanal toplantılar gerçekleştirebilmesi konusunda farklı çözüm oluşturabilir.

REKLAM

TEKNOLOJİ Windows 10 için Android uygulama desteği geliyor