Teknoloji Microsoft Mesh yeni güncellemeyle sanal toplantılar için hazır hale geliyor
İNTERNET

Microsoft Mesh yeni güncellemeyle sanal toplantılar için hazır hale geliyor

Microsoft, bir süredir üzerinde çalıştığı Mesh ile birlikte sanal toplantı konusunda yeni çözümler geliştiriyor. Şirket son olarak Azure destekli olan bu AR ve VR platformu için insanların dijital olarak bir arayan gelmesini sağlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Microsoft Mesh
Microsoft Mesh

Microsoft, ilk kez yıllık Ignite konferansında duyurduğu Mesh teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Bu sistem aslında kullanıcıların gerçek zamanlı olarak projeler üzerinde işbirliği yapmasına imkan tanıyan ve geliştiricilere farklı deneyimler yaşatmayı amaçlayan Azure destekli bir AR ve VR platformu.

Şirket, Ignite'ın ilk gününde platformlarında birkaç yeni girişimi duyurdu. Bu platform aslında temelde sanaldeneyimlerin karma bir gerçeklik ortamında paylaşılmasına imkan tanıyor.

Konuyla alakalı olarak Microsoft'un teknik ekibinin başındaki isimlerden biri olan AlexKipman, şunları söylüyor:

    Bu, karma gerçeklik hayaliydi ve en başından beri bir fikirdi. Aslında içerik paylaşan biriyle aynı yerde olduğunuzu hissedebilirsiniz veya farklı karma gerçeklik cihazlarından ışınlanabilir; fiziksel olarak birlikte olmasanız bile dijital şekilde aynı ortamda bulunabilirsiniz.

Microsoft, HoloLens platformuna olan bağlılığını devam ettiriyor ve aslında bilgiişlemkonusunda bir sonraki devrimin karmagerçeklikdeneyimi konusunda gerçekleşeceğine inanıyor. Özellikle pandemiyle birlikte fiziksel olarak bir araya gelemeyen kişilerin sanal toplantılar gerçekleştirebilmesi konusunda farklı çözüm oluşturabilir.

Windows 10 için Android uygulama desteği geliyor
TEKNOLOJİ
Windows 10 için Android uygulama desteği geliyor

Microsoft şifreleri otomatik dolduran yeni özelliğini duyurdu
TEKNOLOJİ
Microsoft şifreleri otomatik dolduran yeni özelliğini duyurdu
Abone Ol Google News
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Yeni Zelanda 8.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
Tablo ciddiyetini koruyor

Tablo ciddiyetini koruyor

Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.
Bakan Akar kaza bölgesine gitti

​Akar ve Soylu, kaza bölgesinde incelemelerde bulunacak.

​HDP zihniyetinde değişen bir şey yok!

​Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü.

"​Bakan yapacağım dedikleri adamı CHP belediyesine müdür yaptılar."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'ayıplı' istifa açıklaması.
Başsağlığı <br>mesajları yağdı

Başsağlığı
mesajları yağdı

​Türkiye'deki yabancı misyonlardan taziye mesajı.

​Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu.
Kadıköy'de <br>yine kazanamadı

Kadıköy'de
yine kazanamadı

F.Bahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

​5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

'Çilingir' iş başında

'Çilingir' iş başında

​Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle 3 puanı aldı.

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti
Gündem

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Bingöl'den kalkan ve Bitlis yakınlarında kırıma uğrayan askeri helikopter kazası sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Spor

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Konuk ekibin 1-0 önde olduğu dakikalarda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Amilton'un Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Volkan Bayarslan ise bu pozisyon için uyarıda bulunmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 askerimiziz şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.