Microsoft uygun olmayan sistemleri Windows 11 programından çıkarıyor

Microsoft, Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılamayan ve dolayısıyla bu sürüme yükseltilemeyecek bilgisayarları Windows Insider test programından çıkarmaya başlıyor.

Microsoft'un Windows 11'i minimumgereksinimleri karşılamayan bir bilgisayarda test etmesine yardımcı oluyorsanız büyük olasılıkla WindowsUpdateüzerinden bir uyarı mesajıyla karşılaşacaksınız. Uyarımetniise tam olarak şu şekilde:

Bilgisayarınız Windows 11 için minimum donanım gereksinimlerini karşılamıyor. Cihazınız Windows Insider Programı'na katılmaya uygun değil. Sürüm Önizleme kanalında Windows Insider Programı'na katılmak için lütfen Windows 10 yükleyin.

Bu noktada kullanıcılar Windows 11 Insider Programı'ndan çıkarılıyor.

Bu arada tüm bunların yanı sıra Windows 11'in tüm kullanıcılar için 5 Eylül'de sunulacağı da netleşti.

TEKNOLOJİ Windows 11'in çıkış tarihi belli oldu