Teknoloji Microsoft uygun olmayan sistemleri Windows 11 programından çıkarıyor
İNTERNET

Microsoft uygun olmayan sistemleri Windows 11 programından çıkarıyor

Dün Windows 11'in 5 Ekim'de tüm kullanıcılara açılacağını duyuran Microsoft, uygun olmayan sistemlerin Insider programından çıkarıldığını ve Windows 10 yüklenmesi gerektiğini özellikle belirtiyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Microsoft uygun olmayan sistemleri Windows 11 programından çıkarıyor
Windows 11

Microsoft, Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılamayan ve dolayısıyla bu sürüme yükseltilemeyecek bilgisayarları Windows Insider test programından çıkarmaya başlıyor.

Microsoft'un Windows 11'i minimumgereksinimleri karşılamayan bir bilgisayarda test etmesine yardımcı oluyorsanız büyük olasılıkla WindowsUpdateüzerinden bir uyarı mesajıyla karşılaşacaksınız. Uyarımetniise tam olarak şu şekilde:

    Bilgisayarınız Windows 11 için minimum donanım gereksinimlerini karşılamıyor. Cihazınız Windows Insider Programı'na katılmaya uygun değil. Sürüm Önizleme kanalında Windows Insider Programı'na katılmak için lütfen Windows 10 yükleyin.

Bu noktada kullanıcılar Windows 11 Insider Programı'ndan çıkarılıyor.
Bu noktada kullanıcılar Windows 11 Insider Programı'ndan çıkarılıyor.

Bu arada tüm bunların yanı sıra Windows 11'in tüm kullanıcılar için 5 Eylül'de sunulacağı da netleşti.

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