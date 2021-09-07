Teknoloji Milyonlarca cihazı etkileyen Windows ve Android açığı ortaya çıktı
İNTERNET

Milyonlarca cihazı etkileyen Windows ve Android açığı ortaya çıktı

BrackTooth olarak isimlendirilen Windows ve Android açığı, Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bilgisayarlara ve akıllı telefonlara sızarak kişisel verileri ele geçiriyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Milyonlarca cihazı etkileyen Windows ve Android açığı ortaya çıktı
Siber saldırı

Zaman zaman hem Windows hem de macOS'u hedef alan çeşitli açıklar ya da zararlı yazılımlar ortaya çıkabiliyor. Durum böyle olunca siber saldırganlarım bu açıklardan yola çıkarak kullanıcı verilerine hızlıca erişebiliyor. Ancak kısa aralıklarla yayınlanan güncellemeler, problemleri ortadan kaldırıyor.

Son bilgiler, Windows sistemleri ve Android cihazları kapsayan yeni bir hatanın varlığını gösteriyor. BrackTooth olarak isimlendirilen 20'den fazla açık, Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bilgisayarlara ya da akıllı telefonlara sızıntıya neden oluyor.

Güvenlik araştırmacılarının çözümü, problemi ortadan kaldıran güncelleme yayınlanana kadar Bluetooth'u kapatmak. Fakat dosya alışverişlerinde ya da diğer cihazlarla bağlantı durumunda Bluetooth'un mutlaka açılması da gerekebiliyor.

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