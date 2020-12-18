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Mustafa Sarıgül'ün partisinin çoğu takipçisi sahte

Dün İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıyla Türkiye Değişim Partisi'ni duyuran Mustafa Sarıgül, Türkiye değişim hareketinde umutlarını bir süre ertelemiş olduğundan bahsetti. Partinin logosu, müziği ve kurumsal kimliği gibi detaylarının da açıklanmasının ardından sosyal medya hesaplarından da paylaşımlar başladı. Fakat resmî Twitter hesabındaki takipçilerin çoğu sahte.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül

CHP'nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, 17 Aralık'ta kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıyla yapılan siyasi parti tanıtımıyla birlikte parti ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği gibi detaylar da paylaşıldı.

Partisinin tanıtımını yapan Sarıgül’den CHP’ye mesaj: Yol açamayanlar yoldan çekilecek
GÜNDEM
Partisinin tanıtımını yapan Sarıgül’den CHP’ye mesaj: Yol açamayanlar yoldan çekilecek

Sarıgül, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye değişim hareketinin umutlarını bir süre ertelemiş olduğunu belirterek şu cümlelere yer verdi:

  • Türkiye değişim hareketinin umutlarını bir süre ertelemiştim ve yolda olanlara yol açtım ama görsünler geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar yol açamayanlar yoldan çekilecek. Pazartesi günü resmi olarak görevimize başlayacağız.

Partiyle ilgili detayların ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal resmî sosyal medya hesaplarına ilişkin ayrıntılar da netleşti. Bu noktada Türkiye Değişim Partisi'nin Twitter hesabı 'sahte takipçiler' gereği oldukça fazla konuşulacak gibi görünüyor.

Türkiye Değişim Partisi'nin resmî Twitter hesabı @TDH_tr şeklinde geçiyor ve hesap Kasım 2009 tarihinde alınmış olarak görüyor. Bununla birlikte hesabın takip ettiği kişiler arasında Mustafa Sarıgül ilk sırada yer alıyor. Ayrıca yine partinin il başkanlıkları adına açılan hesaplar da takip listesinde.

Türkiye Değişim Partisi'nin resmî Twitter hesabındaki takipçilerin çoğu sahte.

Takipçilerin büyük bölümü sahte

Ancak Türkiye Değişim Partisi'nin takipçileri arasına bakıldığında çok fazla sahte profil olduğu gözden kaçmıyor. Küçük bir taramayla ulaşılabilen bu sayfa, aslında durumu net bir biçimde özetliyor. Türkiye Değişim Partisi, sahte Twitter kullanıcılarıyla kitleoluşturmaya çalışıyor. Takipçilerin çoğu sahte ve aynı zamanda yabancılardan oluşuyor.

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