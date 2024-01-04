NASA Jüpiter'in Uydusu Io'nun en yakın görüntüsünü yakaladı

Juno'nun baş araştırmacısı Scott Bolton yaptığı açıklamada, "Juno bilim ekibi, bu uçuştan elde edilen verileri önceki gözlemlerimizle birleştirerek, Io'nun yanardağlarının nasıl değiştiğini inceliyor. Ne sıklıkta patladıklarını, ne kadar parlak ve sıcak olduklarını, lav akışının şeklinin nasıl değiştiğini ve Io'nun aktivitesinin Jüpiter'in manyetosferindeki yüklü parçacıkların akışıyla nasıl bağlantılı olduğunu arıyoruz" dedi.