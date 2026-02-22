Nefesten kanser teşhisi

Yapay zekâ destekli sensör sistemleri sayesinde kokuların elektronik olarak analiz edilmesi ve yeniden üretilmesi fikrine dayanan dijital koku sistemleri, teknoloji dünyasının en yeni alanlarından biri olarak öne çıkıyor. “Elektronik burun” olarak adlandırılan sensörler, havadaki kimyasal molekülleri algılayarak veriye dönüştürüyor. Yapay zekâ algoritmaları ise bu verilerden kokunun dijital imzasını çıkarıyor. Uzmanlara göre bu gelişme, internet üzerinden yalnızca görüntü ve ses değil, kokunun da iletilebildiği yeni bir iletişim döneminin başlangıcı olabilir.

DİJİTALDE PARFÜMÜ TEST EDECEĞİZ

Bu teknolojinin en dikkat çekici kullanım alanlarından biri e-ticaret olarak görülüyor. Özellikle parfüm, kozmetik, kahve ve gıda gibi ürünlerde tüketicilerin satın alma öncesinde kokuyu deneyimleyebilmesi hedefleniyor. Geliştirilen koku üretici cihazlar, kartuşlar aracılığıyla belirli kokuları yeniden oluşturabiliyor ve bilgisayar ya da mobil cihazlara entegre edilebiliyor. Bu sayede çevrim içi alışverişte “koklayarak satın alma” dönemi mümkün hale gelebiliyor.

BOZULAN GIDAYA ANINDA TEŞHİS

Dijital koku teknolojisi sağlık ve gıda güvenliği alanlarında da önemli fırsatlar sunuyor. Araştırmalar, bazı hastalıkların insan nefesinde oluşan kimyasal değişimlerden tespit edilebileceğini gösteriyor. Yapay zekâ destekli sensörler sayesinde kanser, diyabet ve enfeksiyon gibi hastalıkların erken teşhisine yönelik çalışmalar hız kazanırken, gıda sektöründe bozulma ve kalite kontrol süreçlerinin de otomatik hale getirilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, özellikle gıda güvenliğinde bu teknolojinin büyük ekonomik kayıpları önleyebileceğini belirtiyor.

Nerelerde kullanılacak?

* Sağlık: Kanser ve metabolik hastalıkların erken teşhisi

* Gıda güvenliği: Bozulma tespiti, kalite kontrol, üretim denetimi

* E-ticaret: Parfüm ve gıdada uzaktan koku deneyimi

* Oyun ve VR: Sanal ortamda kokuları hissetme

* Turizm: Mekân deneyimini dijital olarak yaşatma

EĞLENCE SEKTÖRÜNE DİNAMİZM

Eğlence sektörü ise teknolojinin bir diğer büyüme alanı olarak görülüyor. Sanal gerçeklik gözlüklerine entegre edilen modüller sayesinde kullanıcıların dijital ortamda orman, deniz, duman veya yemek kokularını hissetmesi mümkün hale geliyor. Kokunun karmaşık yapısı ve maliyet sorunları nedeniyle söz konusu teknolojinin yaygınlaşması için geliştirme sürecinin daha da uzayacağı belirtiliyor.







