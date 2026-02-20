Priz başında beklemeye son: 2026’nın en hızlı şarj olan telefonları açıklandı

2026 yılında hızlı şarj teknolojisi akıllı telefon pazarında belirleyici unsurlardan biri haline geldi. Özellikle 100W ve üzeri şarj hızına sahip Android modeller, üst segmentte tercih kriterlerini yeniden şekillendiriyor. 45W seviyesinde kalan iPhone 16 Pro Max’e kıyasla bazı Android cihazların 100W hatta 120W kablolu şarj sunması, kullanıcı deneyiminde dikkat çekici bir fark oluşturuyor.

Artık telefonun saatlerce prizde kalması gerekmiyor. Sabah kısa süreli bir şarj, gün boyu kullanım için yeterli olabiliyor. Türkiye’de de yoğun mobil kullanım alışkanlıkları düşünüldüğünde, yüksek kapasiteli batarya ve ultra hızlı şarj desteği sunan modeller daha fazla ilgi görüyor.

2026’nın başında öne çıkan beş model şu şekilde

Honor Win RT: 10.000mAh batarya ve 100W şarj

Honor Win RT, 10.000mAh kapasiteli bataryasıyla standart akıllı telefonların ötesine geçiyor. 100W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde bu büyük pil yaklaşık 1 saat 30 dakikada tamamen dolabiliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 6.83 inç OLED ekran ve üst segment kamera kurulumu cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor. Yüksek batarya kapasitesi arayan kullanıcılar için farklı bir alternatif sunuyor.

Redmi Turbo 5 Max: 9.000mAh ve dengeli tasarım

Xiaomi çatısı altındaki Redmi Turbo 5 Max, 9.000mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. 3nm üretim sürecine sahip Dimensity 9500s işlemci ve 6.83 inç AMOLED ekranla gelen model, performans ile günlük kullanım dengesini koruyor. Kablosuz şarj bulunmamasına rağmen yüksek kablolu şarj hızı bu eksikliği büyük ölçüde kapatıyor. Ayrıca ters kablolu şarj desteği de mevcut.

iQOO Z11 Turbo: performans ve 100W destek

7.600mAh bataryaya sahip iQOO Z11 Turbo, 100W kablolu şarj ile kısa sürede dolum sağlıyor. Snapdragon 8 Gen 5 işlemci, 200MP ana kamera ve AMOLED ekran gibi amiral gemisi bileşenlerle donatılan cihaz, özellikle oyun ve yoğun kullanım senaryoları için tasarlanmış durumda. Gelişmiş soğutma sistemi de uzun süreli performansı destekliyor.

Honor Magic 8 Pro: amiral gemisi çizgisi

Honor Magic 8 Pro, 7.100mAh batarya kapasitesiyle dengeli bir yapı sunuyor. Global versiyonda 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği bulunurken, Çin versiyonu 120W’a kadar çıkabiliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 16GB RAM ve 200MP periskop kamera gibi özellikler cihazı 2026’nın amiral gemileri arasında konumlandırıyor.

OnePlus 15: 120W seviyesine çıkan hız

OnePlus 15, bazı pazarlarda 120W kablolu hızlı şarj sunarak listenin en yüksek hız değerlerinden birine ulaşıyor. 7.000mAh’in üzerindeki batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile birlikte Android 16 tabanlı OxygenOS deneyimi sağlıyor. Marka, hızlı şarj konusundaki iddiasını bu modelle sürdürmüş durumda.