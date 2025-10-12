Nöroteknolojide yeni dönem

Şirketin üzerinde çalıştığı yeni projelere de değinen Günet Eroğlu, “Şu anda göz hareketlerinden bilişsel temelli sorunların teşhisi üzerine çalışıyoruz. Türkiye’nin erişilebilir beyin teknolojileri konusunda küresel bir merkez olma potansiyeli olduğuna inanıyorum” dedi. Küresel ölçekte beyin eğitimi ve bilişsel teknoloji pazarları hızla büyüyor. Cognitive Assessment&Training (Bilişsel Değerlendirme ve Eğitim) pazarı 2024’te 5,4 milyar dolar iken, 2034’te 97 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Benzer şekilde, Brain Training Software (Beyin Eğitimi Yazılımları) pazarı da 2030’a kadar 32 milyar doları aşacak. Öğrenme güçlüklerine yönelik Assistive Technology (Destekleyici/yardımcı teknoloji) çözümleri 2020’de 155 milyon dolarken, 2030’da 298 milyon dolara çıkacak. Türkiye özelinde ise EdTech (Eğitim Teknolojileri) pazarı 2024’te 2,2 milyar dolar büyüklüğünde ve 2033’te 6 milyar dolara yaklaşması öngörülüyor.