Nöroteknolojide yeni dönem

Türkiye merkezli nöroteknoloji girişimi Auto Train Brain, 14 kanallı EEG cihazı ve yapay zekâ destekli sistemiyle öğrenme güçlüklerine yeni bir çözüm sunuyor. Beynin çalışma biçimini gerçek zamanlı analiz eden uygulama, kişiye özel egzersizlerle dikkat, bellek ve okuma hızını geliştiriyor. Şirket, önümüzdeki beş yılda Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’da beyin eğitimi teknolojilerinde lider olmayı hedefliyor.
Türkiye merkezli nöroteknoloji girişimi Auto Train Brain, öğrenme güçlükleri yaşayan bireyler için geliştirdiği yapay zekâ tabanlı eğitim sistemiyle uluslararası pazarda öne çıkıyor. Disleksi gibi farklılıkların bir hastalık değil, beynin bilgiyi işleme biçimindeki farklılıklardan kaynaklandığını vurgulayan şirket, EEG (beyin dalgası) teknolojisiyle kişiselleştirilmiş öğrenme desteği sunuyor. Auto Train Brain CEO'su Günet Eroğlu, geliştirdikleri sistemin beynin çalışma biçimini gerçek zamanlı takip ederek bireylere özel egzersizler sunduğunu belirtti.
ÖĞRENME BÖLGELERİNİ TARIYOR
Eroğlu, "Nasıl spor salonuna gidip kasları güçlendiriyorsak, biz de beynin dikkat ve öğrenme bölgelerini doğru şekilde aktive ediyoruz. Bu sayede okuma hızı artıyor, hata oranları azalıyor, dikkat ve bellek becerileri gelişiyor" ifadelerini kullandı. 14 kanallı EEG cihazı ile çalışan sistemin, rakiplerinden en büyük farkının veri derinliği olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Rakiplerimiz genellikle tek kanallı ölçümle sınırlıyken biz 14 farklı kanaldan eş zamanlı veri topluyoruz. Bu sayede öğrenme süreçlerini çok daha hassas analiz ediyor, kişiye özel çözümler üretiyoruz" dedi.
14 KANALDAN EŞ ZAMANLI VERİ
Başlangıçta disleksiye odaklanan Auto Train Brain, bugün dikkat eksikliği, işitsel işleme sorunları ve otizm spektrumundaki bireyleri de destekliyor. Klinik araştırmalarla etkinliği kanıtlanan sistemin, genel bilişsel gelişim için de kullanılabildiğini belirten Eroğlu, "Teknolojimiz uyarlanabilir yapısı sayesinde çok geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Hedefimiz önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’da evlerde kullanılan beyin eğitimi sistemleri arasında lider marka olmak" diye konuştu.
GÖZ HAREKETİYLE TEŞHİS
- Şirketin üzerinde çalıştığı yeni projelere de değinen Günet Eroğlu, “Şu anda göz hareketlerinden bilişsel temelli sorunların teşhisi üzerine çalışıyoruz. Türkiye’nin erişilebilir beyin teknolojileri konusunda küresel bir merkez olma potansiyeli olduğuna inanıyorum” dedi. Küresel ölçekte beyin eğitimi ve bilişsel teknoloji pazarları hızla büyüyor. Cognitive Assessment&Training (Bilişsel Değerlendirme ve Eğitim) pazarı 2024’te 5,4 milyar dolar iken, 2034’te 97 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Benzer şekilde, Brain Training Software (Beyin Eğitimi Yazılımları) pazarı da 2030’a kadar 32 milyar doları aşacak. Öğrenme güçlüklerine yönelik Assistive Technology (Destekleyici/yardımcı teknoloji) çözümleri 2020’de 155 milyon dolarken, 2030’da 298 milyon dolara çıkacak. Türkiye özelinde ise EdTech (Eğitim Teknolojileri) pazarı 2024’te 2,2 milyar dolar büyüklüğünde ve 2033’te 6 milyar dolara yaklaşması öngörülüyor.