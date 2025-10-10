Yeni Şafak
Avrupa Birliği 6 yapay zeka fabrikası daha kuracak

15:2610/10/2025, Cuma
AA
Avrupa Birliğine (AB) bağlı Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi (Euro HPC), Çekya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve İspanya'nın yeni kurulacak yapay zeka fabrikalarına ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamalarını geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Euro HPC, konuşlandırılması planlanan yeni yapay zeka fabrikaları hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, Euro HPC'nin gelecek yıl Avrupa genelinde konuşlandırılacak ilave yapay zeka fabrikalarına ev sahipliği yapmak üzere Çekya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve İspanya'yı seçtiği ifade edildi.

Avrupa'da daha önce 13 yapay zeka fabrikası tesisinin yerinin belirlendiği anımsatılan açıklamada, bunların Avrupa genelinde inovasyona katkı sağlayacak, birbirine bağlı bir yapay zeka merkezleri ağı oluşturacağı kaydedildi.

Açıklamada, son belirlenen 6 ülkenin Avrupa'da yapay zeka altyapısını daha da genişletmek için yapay zeka fabrikaları ile yapay zeka için optimize edilmiş yeni sistemler de kuracakları belirtildi.

Yapay zeka fabrikalarının ulusal çapta tek noktadan hizmet sunacaklarına işaret edilen açıklamada, bunların Avrupalı ​​yapay zeka girişimlerine, KOBİ'lere ve araştırmacılara kapsamlı destek sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, 6 yeni yapay zeka fabrikasının AB ve üye ülkelerden sağlanacak 500 milyon avronun üzerinde yatırımla destekleneceği, bunun Avrupa'nın yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesini artıracağı ve yapay zekanın kilit sektörlerde kullanımını hızlandıracağı bildirildi.



#AB
#Avrupa
#Yapay zeka fabrikası
#Litvanya
#Hollanda
#Polonya
#Romanya
