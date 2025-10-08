Kamu tasarrufunda ‘yapay zekâ’ denetimi

Devlet kurumlarında tasarrufun sağlanması, mali denetim güçlendirilmesi, varlıkların etkin ve verimli kullanılmasını için yapay zeka destekli muhasebe uygulamaları devreye alınacak. Tüm bu uygulamalar, ‘Varlık Yönetim Sistemi’ adı altında tek bir programda birleştirilecek. Sistemle; tasarruf analizlerinin yapılmasına olanak sağlanacak. Kontrol düzeyi artırılacak. İşlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Kamuda kullanılan elektronik faturanın kapsamı genişletilecek. Karar alma süreçleri hızlı ve güvenli hale getirilecek. Risk odaklı kamu mali denetim altyapısı yapay zekayla güçlendirilecek.

Kamu harcamalarında yüzde 33'e ulaşan tasarrufun artırılması ve istikrarlı hale getirilmesi için Varlık Yönetim Sistemi geliştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan yeni sistemle, tedarik, stok ve planlama süreçleri merkezileştirilecek. Kamu kurumlarının taşınır ve taşınmaz varlıkları da bu sistemle kontrol altında tutulacak. Kamudaki harcama ve ödenek yönetiminde karşılaşılan sıkıntıların aşılması için yeni nesil yazılım programlarından da faydalanılacak. Kamu alımlarının detaylı analiz ve yönetiminin yapılabilmesi amacıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarına da imkân sağlayacak şekilde geliştirilen e-Tedarik Sistemi’nin kapsamı genişletilecek.