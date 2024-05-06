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Teknoloji

Numara taşıma sayısı Türkiye nüfusunu ikiye katladı

Türkiye'deki cep telefonu operatörleri arasında numarası taşıma sayısı mayıs ayı itibarıyla 180 milyon 503 bin olurken, sabit telefonlarda 2 milyon 630 bin olarak kayıtlara geçti.

11:32 - 6/05/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkede geçen yılın sonu itibarıyla 92,2 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.


Dönemler itibarıyla bakıldığında geçen yılın birinci çeyreğinde 2 milyon 257 bin 266, ikinci çeyreğinde 2 milyon 465 bin 812, üçüncü 2 milyon 449 bin 425 ve son çeyreğinde 2 milyon 988 bin 257 olmak üzere 2023'te 10 milyon 160 bin 76 0 mobil numara taşıma işlemi yapıldı.


Geçen yılın sonu itibarıyla 177,3 milyon numara taşındı


Numara taşıma hizmetinin başlangıcından geçen yılın sonuna kadar da 177 milyon 388 bin 719 numara taşındı.


Bu yılın mayıs ayı itibarıyla ise numara taşıma işlemi sayısı ise 183 milyon 133 bine çıktı. Bunlardan 180 milyon 503 bini cep telefonu, 2 milyon 630 bini de sabit telefon numaralarından oluştu. Böylece numara taşıma sayısı, 85 milyon 372 bin 377 olan ülke nüfusunun 2 katını geçti.


Sabit telefonlarda numara taşıma sayısı 2,6 milyonda kaldı


Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi.

Bugüne kadar sabit hatlarda 2 milyon 630 bin numaranın taşınma işlemi gerçekleştirildi.



Facebook Gazze'de sivillerin öldürülmesine yardımcı oluyor

İsrail’in Gazze’de soykırım yaparken kullandığı yapay zeka sistemi Lavanta (Lavender), Filistinlileri hedef olarak işaretlemeden önce WhatsApp konuşmalarını da analiz ediyor. Peki hiç düşündünüz mü İsrail WhatsApp konuşmalarına nasıl ulaşıyor? Çünkü Facebook (META), her fırsatta WhatsApp konuşmalarının “Uçtan uca şifreli” olduğunu; mesajlara 3. tarafın ulaşmasının imkansız olduğunu söylüyor. Facebook’un Bilgi Güvenliği Sorumlusu Guy Rosen’ın, Lavanta yapay zeka sistemini geliştiren İsrail ordusu içindeki birimde askerlik yapması, Facebook kurucusu Zuckerberg’in sahte içeriklerle İsrail propagandası yapan oluşumlara para desteği vermesi ve META’nın Filistin yanlısı paylaşımları engelleme politikası göz önünde bulundurulduğunda; Facebook’un İsrail’in katliamlarına yardımcı olduğu apaçık bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

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