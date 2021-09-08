Office uygulamalarında güvenlik açığı tespit edildi

Microsoft, zaman zaman çeşitli güvenlik açıklarıyla mücadele etmek adına güncelleme yayınlıyor. Bu kez ise Office belgelerinde tespit edilen bir problem, kullanıcıları zor durumda bırakıyor. CVE-2021-40444 şeklinde geçen güvenlik açığı, Internet Explorer'daki tarayıcı motorunu etkiliyor ve çeşitli problemlere neden oluyor.

Microsoft, bu açığı ortadan kaldıracak yeni bir güncellemeyi yakında yayınlayabilir.

Internet Explorer'daki tarayıcı motorunun Office belgeleriyle ilgisi ne?

Birçok kullanıcı, InternetExplorer tarayıcı motorunun Office belgeleriyle alakalı durumunu merak ediyor. Word, Excel ve PowerPoint gibi belgelerin web tabanlı servislerinde MHTLM adı verilen bu motor kullanılıyor ve dolayısıyla açık doğrudan kullanıcıları etkiliyor.

Microsoft, problem çözülene kadar kullanıcıların kişisel bilgilerine sızmaya çalışan saldırganları ActiveXdenetimleri kapatılarak engellenebileceğini duyurdu.

REKLAM

TEKNOLOJİ Tarihin en büyük veri sızıntısı: 3.2 milyar kullanıcının e-posta adresi ve şifreleri sızdı