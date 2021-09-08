Teknoloji Office uygulamalarında güvenlik açığı tespit edildi
İNTERNET

Office uygulamalarında güvenlik açığı tespit edildi

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint'te çeşitli güvenlik açıkları olduğunu duyurdu. Bununla birlikte kullanıcı verilerinin ele geçirilmemesi adına şimdilik ActiveX denetimleri kapatılması gerektiğinin altı çiziliyor. Konuyla alakalı kısa süre içinde ek bir güvenlik güncelleştirmesinin sunulması söz konusu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Office uygulamalarında güvenlik açığı tespit edildi
Microsoft Office

Microsoft, zaman zaman çeşitli güvenlik açıklarıyla mücadele etmek adına güncelleme yayınlıyor. Bu kez ise Office belgelerinde tespit edilen bir problem, kullanıcıları zor durumda bırakıyor. CVE-2021-40444 şeklinde geçen güvenlik açığı, Internet Explorer'daki tarayıcı motorunu etkiliyor ve çeşitli problemlere neden oluyor.

Microsoft, bu açığı ortadan kaldıracak yeni bir güncellemeyi yakında yayınlayabilir.
Microsoft, bu açığı ortadan kaldıracak yeni bir güncellemeyi yakında yayınlayabilir.

Internet Explorer'daki tarayıcı motorunun Office belgeleriyle ilgisi ne?

Birçok kullanıcı, InternetExplorer tarayıcı motorunun Office belgeleriyle alakalı durumunu merak ediyor. Word, Excel ve PowerPoint gibi belgelerin web tabanlı servislerinde MHTLM adı verilen bu motor kullanılıyor ve dolayısıyla açık doğrudan kullanıcıları etkiliyor.

Microsoft, problem çözülene kadar kullanıcıların kişisel bilgilerine sızmaya çalışan saldırganları ActiveXdenetimleri kapatılarak engellenebileceğini duyurdu.

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