OPPO yana doğru kayabilen selfie kamerasının patentini aldı

Türkiye'deki yatırımlarını artıran Çinli OPPO, üretim konusunda yepyeni bir merkezidaha hayata geçiriyor. Yani böylece artık yeni nesil akıllı telefonların ülkemizdeki üretimi de başlamış oluyor.

Şirket son olarak satın aldığı patentle birlikte yeni telefonlarda 'kayabilen selfie kamerası' sistemini test ediyor. Bu yapı epey ilginç bir fikir gibi görünse de işlevsellik noktasında hem fotoğraf hem de videolara büyük katkı sağlıyor.

OPPO'nun yeni kamera sistemi, farklı açılardan görüntü çekmeyi sağlıyor.

Görüntüleri farklı açılardan yakalayabiliyor

Toplamda 33 sayfalık yeni patent, kayabilen selfie kamerasının çalışma mantığını detaylandırıyor. Kayar kameranın arkasındaki fikir, görüntüleri farkı açılardan yakalamaya dayanıyor. Kamera sensörü bir ray üzerindeymiş gibi sağa ve sola hareket edebiliyor. Bu görevi de ufak bir motor devralıyor ve hareketler yalnızca özel uygulama aracılığıyla etkinleştirilebiliyor.

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Böylece fotoğraf ya da video çekerken kamerayı kaydırarak en uygun açıdan çok daha sağlıklı çekim yapma imkanı doğuyor.

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