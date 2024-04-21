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Teknoloji

Pamuğun fiyatı yapay zekadan sorulacak

Dünyanın ilk Pamuk Piyasası Tahminleme Modeli Türkiye’den çıktı. Tarım sektörünün beyaz altını olan pamuğun yerel ve küreseldeki fiyat değişimi yapay zeka tarafından anlık analiz edilecek. Yerli girişimcilerin geliştirdiği uygulamayı indiren üretici, satıcı, tedarikçi ve yatırımcı anlık fiyat değişimlerini bilerek milyonlarca dolarlık zarardan kurtulacak.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 21/04/2024 Pazar
Güncelleme: 02:02 - 21/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yapay zeka, emtiaların alım satımının yapıldığı borsalara da girdi. Altın, gümüş, petrol, doğal gaz, bakır, pamuk, mısır, buğday, şeker, kahve gibi malların tümüne emtia diyoruz. Her bir emtiaya özel gelişen piyasalarda ise günde yüz milyarlarca dolarlık alım satım yapılıyor. Dakikaların değil saniyelerin bile önemli olduğu küresel pamuk ticaretinde dünyanın İlk Pamuk Piyasası Tahminleme Modeli Türkiye’den çıktı.

YÜZDE 99,4’LÜK DOĞRULUK ORANI

Yerli girişim cotcast.ai tarafından geliştirilen yapay zeka modeli, çiftçiden hazır giyimciye, çırçırcıdan konfeksiyoncuya tüm tekstil tedarik zincirini optimize etmeyi ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. Bir TÜBİTAK projesinden ortaya çıkan platform, pamuk fiyatlarını yüzde 99,45'lik bir doğruluk oranıyla tahmin edebiliyor. Yatırımcı, üretici ve tedarikçilerin telefonuna indirerek sahip olacağı uygulama aynı zamanda yüksek doğruluk oranlı tahminleriyle global yatırımcıların yatırım risklerini minimize etmelerine de yardımcı oluyor.

SANİYELER İÇİNDE EKRANDA

Pamuk pazarındaki risklerin azalması da amaçlanıyor. Üretimi ve ticareti kolaylaştıracak olan sistem küresel verilerle destekleniyor. Böylece üreticiler, analizler sayesinde dünya çapında pamuk üretimi, talep, stoklar ve fiyatlara ilişkin ayrıntılı bilgilere erişmek mümkün oluyor.

Cotcast.ai, pamuk borsasında yatırım yapmak isteyen yatırımcıların yanı sıra tüm tekstil paydaşlarını hedefliyor. Bunun yanı sıra platform ilerleyen süreçte tarım ürünleri başta olmak üzere diğer emtialar ve enerji sektöründe de benzer araçlar sunmayı planlıyor. Uygulamayı indiren herkes pamuk fiyatlarındaki anlık hareketleri takip edebilecek.

ÜRETİCİLERİ ZARARDAN KORUYACAK

Uygulamanın yatırımcı ve sektör paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini belirten, Cotcast.ai Kurucu Ortağı Emre Balduk, “Modelimizin doğruluğunu kanıtlamak adına, geçmiş veriler üzerinde uygulandığında nasıl ciddi kazançlar elde edebileceğini gösteren, 'backtest' simülasyonları gerçekleştirdik. Bunlar modelin pamuk fiyatlarını yüzde 99,45'lik bir doğruluk oranıyla tahmin ettiğini ortaya koydu. 1 centlik fiyat farkının bile yüz binlerce dolara sebep olduğu bir kullanıcılarımızın piyasaya ilişkin doğru kararlar vermelerine yardımcı oluyoruz” dedi.



#Ekonomi
#Teknoloji
#Yapay Zeka
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