Teknoloji Rus kozmonotlar bugün uzay yürüyüşü yapacak
BİLİM

Rus kozmonotlar bugün uzay yürüyüşü yapacak

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitry Petelin, bugün mevcut ISS görevi sırasında ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek. VKD-56 kod adlı uzay yürüyüşü sırasında, ISS'nin Rus mürettebatı, bir ısı eşanjörünü, ISS Rus bölümündeki Nauka çok amaçlı laboratuvarına taşınacak. Radyatör, yörünge karakolunun içinden kozmonot Anna Kikina tarafından idare edilecek olan ERA robotik kolu kullanılarak aktarılacak.

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Rus kozmonotlar bugün uzay yürüyüşü yapacak
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitry Petelin, bugün mevcut ISS görevi sırasında ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek.

VKD-56 kod adlı uzay yürüyüşü sırasında, ISS'nin Rus mürettebatı, bir ısı eşanjörünü, ISS Rus bölümündeki Nauka çok amaçlı laboratuvarına taşınacak.

Radyatör, yörünge karakolunun içinden kozmonot Anna Kikina tarafından idare edilecek olan ERA robotik kolu kullanılarak aktarılacak.

Petelin ve Prokopyev çalışmalarını uzay istasyonunun dışında yürütecekler. Radyatörün transferini kontrol edecek, kabloları ayıracak ve mekanik kenetlemeyi yapacaklar.

Yürüyüşün 14:20'de başlaması planlanıyor. Uzay yürüyüşünün yaklaşık 6 saat 37 dakika sürmesi bekleniyor.

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