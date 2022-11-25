Rus kozmonotlar bugün uzay yürüyüşü yapacak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitry Petelin, bugün mevcut ISS görevi sırasında ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek. VKD-56 kod adlı uzay yürüyüşü sırasında, ISS'nin Rus mürettebatı, bir ısı eşanjörünü, ISS Rus bölümündeki Nauka çok amaçlı laboratuvarına taşınacak. Radyatör, yörünge karakolunun içinden kozmonot Anna Kikina tarafından idare edilecek olan ERA robotik kolu kullanılarak aktarılacak.

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