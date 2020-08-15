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Teknoloji Rus şirket Elon Muska özel telefon tasarladı Değeri 44 binden fazla
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Rus şirket Elon Musk’a özel telefon tasarladı: Değeri 44 binden fazla

SpaceX uzay havacılık şirketinin gösterdiği başarı nedeniyle Rusya'da bulunan özel şirket, Elon Musk'a özel bir telefon tasarladı. Telefon değerinin 44 binden fazla olduğu açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Telefonun değerinin yaklaşık 6 bin dolar (44 bin 200 TL) olacağı ifade edildi.
Telefonun değerinin yaklaşık 6 bin dolar (44 bin 200 TL) olacağı ifade edildi.

Lüks akıllı telefonları kişiye özel yeniden tasarlayan bir firma, Elon Musk için tasarladığı telefonu tanıttı.

  • Firma, Elon Musk'ın uzay teknolojisinde gösterdiği başarıyı telefona yansıtmak istediklerini ve NASA astronotlarını taşıyan Dragon kapsülünü telefona yansıttıklarını açıkladı.

Elon Musk.

“MUSK MARS’TA OLMALI”

‘Musk Mars’ta olmalı’ adıyla piyasaya kısıtlı sayıda sürülen telefonun titanyum arka paneline, milyarderin imzası ve kızıl gezegen Mars’a doğru yükselen uzay aracının ayrıntılı bir görüntüsü işlendi. Telefonun değerinin yaklaşık 6 bin dolar (44 bin 200 TL) olacağı ifade edildi.

Telefonun değerinin yaklaşık 6 bin dolar (44 bin 200 TL) olacağı ifade edildi.

Telefonun değerinin yaklaşık 6 bin dolar (44 bin 200 TL) olacağı ifade edildi.

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