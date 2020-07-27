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Dünya Elon Musktan küstah Bolivya açıklaması Kime istersek darbe yaparız
AMERİKA

​Elon Musk’tan küstah Bolivya açıklaması: Kime istersek darbe yaparız

Elon Musk’tan küstah Bolivya açıklaması: Kime istersek darbe yaparız

ABD’li milyarder girişimci Elon Musk, Twitter’da bir kullanıcının ABD hükümetinin kendisinin lityum alabilmesi için Bolivya’da darbe düzenlediğini iddia etmesi üzerine “Kime istiyorsak darbe yaparız” mesajını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elon Musk
Elon Musk

ABD’de koronavirüse karşı ekonomik destek paketi hazırlanmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından “Bir başka hükümet teşvik paketi insanların çıkarına değil” yorumunu bildiren ünlü milyarder Elon Musk’a ilginç bir yanıt geldi.

Bir kullanıcının verdiği yanıtta “İnsanların çıkarına olmayan neydi biliyor musun? ABD hükümetinin Bolivya’da sen lityum alabil diye Evo Morales’e darbeyi organize etmesi” cevabını verdi. Elon Musk ise bu kullanıcıya herkesi şaşırtan bir şekilde “Kime istiyorsak darbe yaparız. Aş bunları” dedi.

Bolivya’da meydana gelen ve Evo Morales’i iktidardan indiren darbede ABD istihbarat servisi CIA’in parmağının olduğu değerlendiriliyor.

ROLÜNÜ İTİRAF ETTİ

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk başarılarının yanında zaman zaman sosyal medyadan yaptığı ilginç açıklamalarla da gündeme geliyor. Ünlü milyarder son olarak yaptığı ‘darbe’ açıklamasıyla gündeme oturdu. Musk bu tweetinde ne kadar ciddiydi bilinmezken, ünlü milyarderin gönderisi dünya basınında geniş yankı buldu. ‘Elon Musk darbedeki rolünü itiraf etti” şeklinde haberleştirilmesinin ardından Musk bir tweet daha atarak “Ayrıca lityumumuzu Avustralya’dan alıyoruz” açıklamasıyla kendini savundu. Lityum iyon piller Tesla araçların üretiminde kullanılıyor. Araçlara enerjisini veriyor.Özellikle enerji verimliliği ve uzun ömürlülüğü açısından tercih edilen Lityum, günümüzde tüm teknolojik şirketlerin ihtiyacı. Elon Musk’ıun sahibi olduğu Tesla ve SpaceX de onlardan biri.

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