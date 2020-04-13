Teknoloji Sakaryada yerli ve milli koronavirüs örnek alma seti geliştirildi
BİLİM

Sakarya'da yerli ve milli koronavirüs örnek alma seti geliştirildi

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan: "Bu ürün özellikle koronavirüs testlerinin başarılı bir şekilde yapılması için günümüzde hayati öneme sahiptir. Şu anda İtalya, Çin, Amerika'da üretilen bu ürün Türkiye'de ilk defa Sakarya Üniversitesi öncülüğünde Sakarya'da üretilmiş oluyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Koronavirüsle mücadelenin temelindeki en önemli şey doğru teşhis ve izolasyon.
Koronavirüsle mücadelenin temelindeki en önemli şey doğru teşhis ve izolasyon.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakaryalı bir firma İtalya, Çin ve Amerika'da üretilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinde güvenilir sonuç alınabilmesini sağlayan örnek alma seti geliştirdi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, bir taraftan eğitime devam ederken bir taraftan da Ar-Ge faaliyetlerini aksatmadan yürütme çabası içinde olduklarını söyledi.

Bilimin teknolojiye, araştırmaların ürüne dönüşmesinin önemli olduğuna işaret eden Savaşan, "Araştırmalardan ne kadar fazlası ürüne dönüşürse ülkemizin kalkınmasına o kadar somut katkı sunmuş oluyoruz. Bu anlamda patentlerin ticarileşmesi önemlidir. Biz de buna önem veriyoruz. İhracatı artırıcı, ithalatı azaltıcı hamleye bugün yeni bir ürün eklemiş olacağız. Bugün sizinle paylaşacağımız ürün viral incelemeler için örnek alma seti." diye konuştu.

Ürün için faydalı model başvurusunu yaptıklarını dile getiren Savaşan, "Bu ürün özellikle koronavirüs testlerinin başarılı bir şekilde yapılması için günümüzde hayati öneme sahiptir. Şu anda İtalya, Çin, Amerika'da üretilen bu ürün Türkiye'de ilk defa Sakarya Üniversitesi öncülüğünde Sakarya'da üretilmiş oluyor. Elbette zamanla ihracatı artırıcı, ithalatı azaltıcı etkisi olacak ama bundan daha önemlisi, tam da ihtiyacımızın olduğu zamanda şu anda bu ürünü üretebiliyor olabilmektir." ifadelerini kullandı.

Savaşan, koronavirüsle mücadelenin temelindeki ön önemli şeyin doğru teşhis ve izolasyon olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu bakımdan bu ürün yapılan test sayısında ve bu testlerden doğru sonuç alınmasını da olumlu yönde etkileyecektir. Bu ürünü geliştiren Prof. Dr. Mehmet Köroğlu, Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Prof. Dr. Mustafa Zengin hocalarıma müteşekkirim. Diğer bir önemli noktada bu ürünü Sakarya'da Sakaryalı bir firma tarafından üretiyor olmamız."

Rektör Savaşan, günde 10 bin set ürettiklerini, iki hafta sonra günlük üretimi 50 binlerin üzerine çıkarabilecek imkana sahip olacaklarını sözlerine ekledi.

Sakarya'da yerli ve milli koronavirüs örnek alma seti geliştirildi.

Ürün, laboratuvar sürecine kadar virüsün muhafaza ediyor

SAÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay da Sakarya'da yerli bir ürünü salgının devam ettiği bu dönemde geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Hastaların erkenden tespit edilebilmesi gerektiğine dikkati çeken Karabay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastaları tespit ederken solunum yolundan örnek, salgı alıyoruz. Hastaların örnek alma çubuğu vasıtasıyla boğazlarından ve burunlarından örnek alarak virüsün varlığını tespit etmek üzere mikrobiyoloji laboratuvarına gönderiyoruz. Orada PCR testiyle tespit edilmesini bekliyoruz. Buradaki en kritik aşamalardan biri aldığımız örnekte virüs alabilmişsek görebiliyoruz. Uygun bir şekilde örnek alabilirsek hastalığı tespit edebiliyoruz. Bu ürün tamamen en üst düzeyde güvenilirlikle hastalardan örnek aldığınızda pozitifliği, negatifliği saptayabilecek bir esasa dayanıyor."

SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Köroğlu ise ürünün set halinde hastanın boğazı ve burnundan sürüntü almaya yarayan özel bir çubuk olduğunu söyledi.

Ürünün, örneği aldıktan sonra laboratuvar sürecine kadar virüsün muhafaza eden besleyici bir sıvı ortam olduğunu da anlatan Köroğlu, "Bu besleyici ortamı Sakarya Tekokent'te ürettik. Üniversitemizde 20 gün gibi kısa bir sürede girişimcimizle bu ürünü üretebilir hale geldik. Tamamen Sakarya'da tamamen yerli imkanlarla ithal edilen ürünlere göre üçte bir daha uygun rakama mal ediyoruz. Günlük 10 bin test diye planladık. İhtiyaç olursa ürünün üretimini çok daha yüksek rakamlara çıkarabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Can Plastik Yöneticisi Eyüp Can da yerli ve milli örnek alma seti ürettiklerini belirterek, ürünü seri imalat aşamasına getirebildiklerini kaydetti.

Üniversite-KOBİ iş birliğinde bir proje yürüttüklerini anlatan Can, ürünü Sakarya'da yerel bir firma olarak üretmekten gurur duyduklarını dile getirdi.

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