Samsung 130 farklı cihaz için 4 yıllık güncelleme taahhüt ediyor

Samsung, bir süredir eski akıllı telefonları güncelleme konusunda planlamalar yapıyor. Hatta birkaç hafta önce Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus için sunulan Android 11 güncellemesinin ardından Galaxy S10 için de aynı sürüm dağıtıma çıktı. Böylece işletim sistemine ek olarak OneUI arayüzü de en yeni sürüme kavuşuyor.

Son açıklamalar, güncelleme takviminin daha da esnetileceğini gösteriyor. Yani aslına bakılırsa güvenlik tarafında artık 4 yıllık bir güncelleme planlanıyor. Üstelik bu takvim Galaxy S ya da Galaxy Note serisine ek olarak Galaxy Z, Galaxy A ve Galaxy M serisi modeller için de geçerli. Ayrıca Tab serisi ve XCover cihazlar da kapsama dahil. Böylece Samsung toplamda 130 farklı model için bu desteğin sunulduğunu özellikle belirtiyor.

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Samsung, 2019 ve sonrasında çıkan tüm modeller için 4 yıllık genişletilmiş bir güvenlik güncellemesi sunuyor.

Güncelleme takviminin uzaması ne anlama geliyor?

Akıllı telefonlar, mobil uygulamalar nedeniyle siber saldırganların hedefi haline gelmiş durumda. Doğal olarak güvenlik tarafındaki her güncelleme, akıllı telefonların daha istikrarlı hale gelmesini sağlıyor. Yani diğer bir değişle sık aralıklarla yayınlanan güncellemeler çeşitli hataları ortadan kaldırdığı gibi telefonların da daha güvenli hale gelmesini sağlıyor.