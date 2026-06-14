Samsung Galaxy A27 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme detayları

Samsung Galaxy A27 5G, 120 Hz AMOLED ekranı, Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi ve 5.000 mAh bataryasıyla tanıtıldı. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile gelen telefon, 2032 yılına kadar işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.

Samsung Galaxy A27 5G özellikleri açıklandı

Samsung, Galaxy A serisinin orta segmentte konumlandırılan yeni modeli Samsung Galaxy A27 5G’yi tanıttı. Şirketin Çekya’daki resmi internet sitesinde listelenen cihazın ekran, işlemci, kamera, batarya ve bağlantı özellikleri belli oldu.

Yeni model, önceki nesilde kullanılan çentikli ekran tasarımı yerine delikli ekranla geliyor. Telefonda 120 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunan 6,7 inç FHD+ Super AMOLED ekran bulunuyor.

Snapdragon 6 Gen 3 işlemciyle geliyor

Samsung Galaxy A27 5G, gücünü 4 nanometre üretim sürecinden geçen Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Cihaz, 6 GB ve 8 GB LPDDR5x RAM seçenekleriyle sunuluyor.

Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 seçenekleri yer alıyor. Hibrit SIM yuvasına sahip telefonun depolama kapasitesi, microSD kart desteğiyle 2 TB’a kadar artırılabiliyor.

Modelin öne çıkan donanım özellikleri şöyle:

6,7 inç FHD+ Super AMOLED ekran

120 Hz ekran yenileme hızı

Snapdragon 6 Gen 3 işlemci

6 GB veya 8 GB LPDDR5x RAM

128 GB veya 256 GB UFS 3.1 depolama

2 TB’a kadar microSD kart desteği

5.000 mAh batarya

25W hızlı şarj desteği

Ana kamerada optik görüntü sabitleme desteği

Telefonun arka bölümünde üçlü kamera sistemi bulunuyor. Bu sistemde optik görüntü sabitleme desteğine sahip 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera yer alıyor.

Ekrandaki delikli bölüme konumlandırılan ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. Samsung Galaxy A27 5G, saniyede 30 kare hızında 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor.

2032 yılına kadar güncelleme alacak

Samsung Galaxy A27 5G, kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 kullanıcı arayüzüyle çıkıyor. Samsung, model için 2032 yılına kadar toplam 6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sağlayacağını belirtiyor.

Cihazda ayrıca IP64 sertifikası, Gorilla Glass Victus+ ekran koruması ve yan bölüme yerleştirilen parmak izi okuyucu bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında çift SIM destekli 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor.

Samsung Galaxy A27 5G’nin fiyatı açıklandı mı?

Samsung Galaxy A27 5G; Mavi, Siyah, Açık Pembe ve Açık Yeşil olmak üzere dört renk seçeneğiyle listelendi. 7,8 milimetre kalınlığındaki telefonun ağırlığı 200 gram olarak açıklandı.

Samsung, cihazın fiyatı ve satışa çıkacağı pazarlarla ilgili henüz açıklama yapmadı. Modelin şirketin Çekya’daki resmi internet sitesinde listelenmesi, daha fazla pazarda satışa sunulabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Samsung Galaxy A27 5G teknik özellikleri