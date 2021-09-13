Teknoloji Samsung kameralı S-Pen kalemi için patent aldı
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Samsung kameralı S-Pen kalemi için patent aldı

Samsung, yeni nesil Galaxy Note'larda kullanılmak üzere kameralı S-Pen kalemi için gerekli patentleri aldı. S-Pen bu sayede telefondan bağımsız bir şekilde kamera görevini de yerine getirebilecek. Bu sene yeni Galaxy Note modelinin tanıtılmayacağı düşünüldüğünde kameralı S-Pen'in somut bir ürün halini alması birkaç yılı bulabilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung kameralı S-Pen kalemi için patent aldı
Kameralı S-Pen

Samsung, kısa bir süre önce bu yıl Galaxy Note ailesine ilişkin yeni modelin tanıtılmayacağını doğruladı. Yıllar önce büyük ekran ve kalem desteğiyle Galaxy S serisinden ayrılan Galaxy Note ailesi, artık çok da farklı detaylar barındırmıyor.

Ortaya çıkan patentler, Galaxy Note için umutları bir kez daha yeşertiyor. Zira fotoğraflar, S-Pen'e entegre edilen bir kamerayı gösteriyor. Telefondan bağımsız olarak kullanılabilecek olan kameralı S-Pen, ufak bir tripod halini de alabiliyor. Ayrıca gerektiği durumlarda katlanarak telefondaki yuvaya yerleştirilebiliyor.

Kameralı S-Pen'in patent görselleri ise bu şekilde.
Kameralı S-Pen'in patent görselleri ise bu şekilde.

Tabii bu fotoğraflar doğrudan alınan patentin ayrıntılarını gösteriyor. Yani ortada herhangi bir somut ürün yok. Fakat bu sene olmasa da önümüzdekiyıllarda gerçekleşebileceği ihtimali olduğunu da unutmamak gerekiyor.

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