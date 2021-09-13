Samsung kameralı S-Pen kalemi için patent aldı

Samsung, kısa bir süre önce bu yıl Galaxy Note ailesine ilişkin yeni modelin tanıtılmayacağını doğruladı. Yıllar önce büyük ekran ve kalem desteğiyle Galaxy S serisinden ayrılan Galaxy Note ailesi, artık çok da farklı detaylar barındırmıyor.

Ortaya çıkan patentler, Galaxy Note için umutları bir kez daha yeşertiyor. Zira fotoğraflar, S-Pen'e entegre edilen bir kamerayı gösteriyor. Telefondan bağımsız olarak kullanılabilecek olan kameralı S-Pen, ufak bir tripod halini de alabiliyor. Ayrıca gerektiği durumlarda katlanarak telefondaki yuvaya yerleştirilebiliyor.

Kameralı S-Pen'in patent görselleri ise bu şekilde.

Tabii bu fotoğraflar doğrudan alınan patentin ayrıntılarını gösteriyor. Yani ortada herhangi bir somut ürün yok. Fakat bu sene olmasa da önümüzdekiyıllarda gerçekleşebileceği ihtimali olduğunu da unutmamak gerekiyor.

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