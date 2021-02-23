Teknoloji Samsung tepe seviyesi telefonlar için yeni kamera sensörünü duyurdu
MOBİL

Samsung tepe seviyesi telefonlar için yeni kamera sensörünü duyurdu

Samsung, yeni duyurduğu ISOCELL GN2 isimli sensörle tepe seviyesi akıllı telefonlar için yeni bir çözüm üretiyor. Özellikle odaklanma hızıyla birlikte düşük ışıklı ortamlardaki performans da artıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung
Samsung

Samsung, yeni nesil akıllı telefonlar için kamera teknolojileri geliştirmeye devam ediyor. Güney Koreli şirket bu kameraları hem kendi ürünlerinde kullanıyor hem de diğer üreticilere satıyor. Son olarak geliştirilen ISOCELL GN2 isimli sensör, kamera tarafında özellikle 'odaklanma' konusunda yeni bir görev üstleniyor.

Yeni kamera sensörü, 50 MP çözünürlükle birlikte 1.4 mikron piksel büyüklüğü sunuyor. Bu da aslında farklı ışık koşullarında fotoğraf çekimi için büyük önem taşıyor. Yani sadece aydınlık ortamlar değil, kapalı ve az ışığın olduğu ortamlarda da fotoğraf çekerken bu sensörün etkisi net biçimde görülebiliyor.

Ayrıca bu noktada özel bir HDR modu da devreye giriyor. Gerçek zamanlı HDR olarak geçen sistem, eskiye oranla yüzde 24 daha düşük enerji harcıyor. Sensörün artık yeni nesil akıllı telefonlarda kullanılması bekleniyor.

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