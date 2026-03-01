Samsung’dan silikon karbon batarya hamlesi

Samsung, silikon karbon batarya teknolojisine sahip bir akıllı telefon geliştirdiğini duyurdu. Açıklama, şirketin üst düzey yöneticilerinden Moon Sung-Hoon tarafından yapıldı. Güney Kore merkezli teknoloji devi, uzun süredir klasik lityum iyon bataryalarla ilerlerken, artan rekabet karşısında yeni nesil enerji çözümlerine yöneldiğini ilk kez bu kadar açık ifade etti.

Piyasaya çıkış tarihi belirsiz

Galaxy Unpacked 2026 öncesinde düzenlenen medya buluşmasında konuşan Samsung Electronics Akıllı Telefon Ar-Ge Ekibi Başkanı Moon Sung-Hoon, silikon karbon anotlu bir model üzerinde aktif çalışma yürütüldüğünü söyledi. Ancak yönetici, lansman için kesin bir tarih paylaşmadı. “Zamanı geldiğinde” ifadesi, projenin ilerlediğini fakat ticari aşamaya ulaşmadığını gösteriyor.

Daha yüksek kapasite, aynı incelik

Silikon karbon batarya teknolojisi, grafit yerine silikon bazlı kompozit anot kullanarak daha yoğun enerji depolamaya imkân tanıyor. Bu sayede telefonun kalınlığı veya ağırlığı artmadan daha yüksek mAh değerlerine ulaşılabiliyor. Çinli üreticiler son dönemde 7.000 mAh ve üzeri bataryalı modeller sunarken, Samsung’un amiral gemilerinde kapasite çoğunlukla 5.000 mAh seviyesinde kalmıştı.

Güvenlik vurgusu öne çıkıyor

Samsung yönetimi, yeni batarya kimyasına geçişte aceleci davranmayacaklarının altını çizdi. Şirket, güvenlik, uzun ömür ve şarj döngüsü stabilitesini öncelik olarak görüyor. Geçmişte yaşanan Samsung Galaxy Note 7 krizi sonrasında batarya test süreçlerini daha da sıkılaştıran marka, silikon karbon teknolojisini de kapsamlı dayanıklılık kontrollerinden geçiriyor.

Kısa süre önce tanıtılan Samsung Galaxy S26 serisinde sınırlı batarya artışları yapılması da bu temkinli yaklaşımın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ultra ve Plus modellerinde kapasite büyük ölçüde korunurken, temel modelde kısmi iyileştirme yapılmıştı.

Öte yandan Honor, Oppo, OnePlus ve Xiaomi gibi markaların yüksek kapasiteli bataryalarla pazarda öne çıkması, Samsung üzerindeki rekabet baskısını artırıyor. Moon’un açıklamaları, Güney Koreli üreticinin bu dönüşümü ertelemediğini ancak kontrollü bir takvim izlediğini ortaya koyuyor.