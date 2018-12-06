Samsung'un yeni bombası 2018 Galaxy A7'yi inceledik

Samsung, hem giriş hem de orta seviyede telefonlarına artık çok daha fazla önem veriyor. Şirketin en büyük gelir kalemlerinden birini oluşturan fiyat / performans ürünleri bu yıl yepyeni bir yapılandırmayla karşımıza çıkıyor. Özellikle Galaxy A serisindeki 2018 model telefonlar (Galaxy A7 ve Galaxy A9) gerek tasarım gerekse performans konusunda kendisini gösteriyor.

Samsung Galaxy A7 teknik özellikleri

Galaxy A9’a benzer şekilde Infinity Display tasarımını devam ettiren Galaxy A7, 6 inç büyüklüğünde ve 2220x1080 piksel çözünürlüğe sahip Full HD+ Super AMOLED bir ekranla satışa sunuldu. Cihaz gücünü Samsung’un Exynos 7885 işlemcisinden alıyor ve grafik işlemci olarak Mali-G71’i kullanıyor.

64/128GB dahili depolama alanı bulunuyor ve cihazda microSD kart yuvası bulunuyor. RAM kısmında 4/6 GB seçenekleri mevcut. Android 8.0 ile kutudan çıkan ve Android 9.0’a yükseltileceği belirtilen Galaxy A7’nin bataryası 3300 mAh kapasiteye sahip.

Galaxy A7'nin renk seçenekleri.

Galaxy A7'nin 3 arka kamerasıyla muhteşem fotoğraflar

Kamera özelliklerine gelecek olursak, cihazın 24MP F/1.7 ana kamera, 8 MP 120 derece geniş açılı F/2.4 ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü görevi yapan F/2.2 diyafram değerlerine sahip üç kamerası bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 24 MP F/2.0 bir kamera bulunuyor.

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Galaxy A7 Türkiye satış fiyatı

Türkiye’de geçtiğimiz ay satışa sunulan 2018 model Samsung Galaxy A7, ülkemizde 2200TL civarında bir fiyat etiketine sahip. İnternet üzerinden yapılan satışlarda küçük farklar bulunabiliyor.

Ekran: 6 inç ekran (2220 x 1080 piksel)

İşlemci: Exynos 7885 yonga seti 8 çekirdekli işlemci (2 x Cortex-A73 / 6 x Cortex-A53) Mali-G71 grafik işlem birimi

RAM: 4/6 GB RAM

Depolama: 64/128 GB depolama alanı

Kamera: Üç arka kamera (24 MP / 8 MP / 5 MP)

Bağlantı: 802.11 a/b/g/n/ac ve Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı teknolojileri

Batarya: 3300 mAh kapasitede batarya

Boyutlar: 159.8 x 76.8 x 7.5 mm

Ağırlık: 168 gram