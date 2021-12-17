Teknoloji SanDisk Extreme Portable SSD ile hızlı ve güvenli depolama
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SanDisk Extreme Portable SSD ile hızlı ve güvenli depolama

Depolama alanında sektörün öncülerinden olan SanDisk, Extreme Portable SSD ile kullanıcılara yüksek kapasite, hız, güvenlik ve ergonomik kullanımı bir arada sunuyor.

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Abdulkadir Önder Yeni Şafak
SanDisk Extreme Portable SSD ile hızlı ve güvenli depolama
SanDisk

Gelişen teknolojiyle birlikte bulut ve depolama konusunda yeni çözümler ve ürünler kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu sektörün öncü şirketlerinden olan SanDisk, çıkardığı bir çok farklı ürünlerle kullanıcıların tercih konusunda tereddüt yaşamalarına engel oluyor. Firmanın özellikle yüksek kapasite, hızlı ve güçlü aktarım ve ergonomik kullanımı ön palana alarak ürettiği SanDisk Extreme Portable SSD, tüketicilere güven veriyor. 1050MB/s okuma ve 1000MB/s yazma hızları ile önceki nesilden neredeyse iki kat daha hızlı olan bu sürücü, içerikler oluşturmak veya uzun süreli ve kalite çekimler yapmak için ideal bir seçim oluyor. Hem taşınabilir hem yüksek kapasiteli bir sürücü olan SanDisk Extreme Portable SSD, iki metreye kadar düşme koruması ve IP55 su ve toza dayanıklılık avantajı ile her şeyin üstesinden gelebilecek güçte. 4 TB'a kadar sunduğu yüksek depolama alanıyla kullanıcıların tüm işleri ve fikirleri için adeta can dostu.

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