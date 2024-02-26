Satış anlaşması Barselona’da imzalandı: Türk Telekom Azercell’e yetenek katacak

“Çözümlerimiz dünya pazarlarında kullanılıyor”
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuyla Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapmak hedefiyle çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi iş birlikleri ve projelerle yerli ekosistemin güçlenmesini desteklemek amacıyla kullanıyor, çözümlerimizin global arenada da pazara girmesi için köprü rolü üstleniyoruz. Önemli Ar-Ge çalışmaları yürüten iştirakimiz Argela’nın geliştirmiş olduğu çözümler hem bölgemizde hem de dünya pazarında kullanılıyor. Bu kapsamda Azerbaycan’ın lider operatörü Azercell ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini de çok kıymetli buluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teknoloji üreterek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.