Teknoloji Selçuk Bayraktar Zamanında SİHA verselerdi bunları yapmamış olacaktık
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Selçuk Bayraktar: Zamanında SİHA verselerdi bunları yapmamış olacaktık

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'ün sorusu üzerine,"Yurt dışından Türkiye'ye SİHA'ları tedarik edebilseydik belki de bunları göremeyecektik. Vermemeleri belki de milli savunma sanayisi açısından daha iyidir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar: Zamanında SİHA verselerdi bunları yapmamış olacaktık
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar

Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk defa sergilenen Bayraktar Kızılelma'nın önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karabağ Zaferi'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Karabağ bizim içimizde kanayan bir yaraydı. Gençlik yıllarımızda oradaki soydaşlarımızın manzaraları bizi derinden yaralamıştı. Adeta çocukluğumuzda hafızamıza kazınmıştı. Allah'a şükür, Türk orduları işgalden azat ettiler topraklarımızı. Kanayan yaramızı onarmış oldular, yüreğimize su serptiler. Burada milli teknolojilerimizin önemi bir kez daha anlaşıldı. Dünyanın her tarafından ambargo haberleri gelmeye başladı. Aslında o ambargolar daha önceden de vardı, bir yandan da propaganda maksatlı haberler geldi. Biz yurt dışından alıp uçaklarımıza taktığımız kameralar yerine yerli kameralar daha önce kullanmaya başlamıştık. Şunu gördük, bağımsızlık, egemenlik için milli teknolojilerimizi geliştirmemiz şart." ifadelerini kullandı.

'SİHA vermemeleri milli savunma sanayisi açısından daha iyi'

  • Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'ün sorusuna cevap veren Bayraktar, ABD ve Avrupalı ülkelerin Türkiye'ye uyguladıkları savunma sanayisi ambargolarına değindi: Yurt dışından Türkiye'ye SİHA'ları tedarik edebilseydik belki de bunları göremeyecektik. Vermemeleri belki de milli savunma sanayisi açısından daha iyidir' ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar: Yurt dışından SİHA'ları tedarik edebilseydik bugünleri göremezdik
OYNAT 00:10
Selçuk Bayraktar: Yurt dışından SİHA'ları tedarik edebilseydik bugünleri göremezdik
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Samsun'da düzenlenen Teknofest Karadeniz'de Bayraktar Kızılelma MİUS'un önünde soruları cevapladı. Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'ün sorusuna cevap veren Bayraktar, ABD ve Avrupalı ülkelerin Türkiye'ye uyguladıkları savunma sanayisi ambargolarına değindi: Yurt dışından Türkiye'ye SİHA'ları tedarik edebilseydik belki de bunları göremeyecektik. Vermemeleri belki de milli savunma sanayisi açısından daha iyidir' ifadelerini kullandı.
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