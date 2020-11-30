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Teknoloji Shazam, 5 aya kadar ücretsiz Apple Music aboneliği veriyor
İNTERNET

Shazam, 5 aya kadar ücretsiz Apple Music aboneliği veriyor

Apple, 2 sene önce satın aldığı Shazam üzerinden yeni bir kampanya yapıyor. Böylece kullanıcılar Shazam ile şarkı taratıp Apple Music'ten 5 aya kadar ücretsiz abonelik kazanabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Shazam
Shazam

Apple, yaklaşık 2 yıl önce satın aldığı Shazam üzerinden kampanyalar yürütmeye devam ediyor. Çalınan şarkıyı dinleyip kısa süre içinde çözen ve ekrana getiren uygulama, Apple satın almasıyla daha da güçlenmiş durumda. Bugün gelinen noktada ise Shazam ile 5 aya kadar ücretsiz Apple Music aboneliği kazanmak mümkün oluyor.

    Shazam nedir? Mobil cihazlar üzerinden şarkı, film, reklam ya da televizyon programlarını tanımlayabilen bir uygulama.
5 aya kadar ücretsiz Apple Music aboneliği veriyor.

Geçen sene sonunda birçok farklı ülkede 6 aya kadar ücretsiz Apple Music aboneliği dağıtan Apple, şimdi de bir benzerini Shazam ile yapıyor denilebilir. Ancak bu sefer süre '5 aya kadar' şeklinde belirtiliyor. Bu noktada servisi yeni açan kişilere daha uzun süreli bir kullanım hakkı sunuluyor.

Bu sayede Türkiye'de de Shazam ile şarkı taratıp ücretsiz Apple Music aboneliği kazanabilirsiniz.

Ücretsiz Apple Music aboneliği nasıl alınır?

Bu ücretsiz haktan yararlanabilmek için öncelikle akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde Shazam kurulu olması gerekiyor. Uygulamayı açtığınızda karşınıza gelen müzik tarama ekranına bir şarkı dinlettiğinizde işlem tamamlanıyor ve 'Apple Music'te dinle' seçeneğiyle yönlendirme yapılıyor. İşte buradaki yönlendirme tahmin edebileceğiniz üzere sizi Apple Music'e götürüyor ve ücretsiz abonelikten yararlanabileceğiniz belirtiliyor.

Teklifin 17.01.2020'ye kadar geçerli olduğunu ve ABD, Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık, İsveç ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'de de bu ücretsiz haktan yararlanabildiğini ifade etmek gerekiyor.

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