Teknoloji Sokakta takipçi ve beğeni satıyor
İNTERNET

Sokakta takipçi ve beğeni satıyor

Adana'da girişimci Yılmaz Fikriderin, sokağa tezgah açıp, sosyal medya platformlarında fenomen olmak isteyen kişiler için sanal takipçi, beğeni ve yorum satışı yapıyor.

Haber Merkezi DHA
Yılmaz Fikriderin, 20- 30 bin arası takipçi ve beğeni satışı yaptığını söylüyor.
Yılmaz Fikriderin, 20- 30 bin arası takipçi ve beğeni satışı yaptığını söylüyor.

Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda, arkadaşının fotoğrafçı dükkanı önüne tabela koyan Yılmaz Fikriderin, sanal takipçi, beğeni ve yorum satışı yapıyor.

  • İşinden çok memnun olduğunu söyleyen Ahmet Fikriderin, "Fenomen olmak ve ürünlerini internet üzerinde satmak isteyen birçok insanın olduğunu fark ettim ve bu tür takipçi, beğeni ve yorum satışı yapan internet siteleri gördüm. 'Neden bunu sokakta, insanların gözünün önünde yapmayayım?' diye düşündüm. Gayet de iyi tepkiler aldım. Tabi şaşıranlar, komik ve saçma bulanlar da oluyor. Ama takipçi ihtiyacı olan birçok müşterim var" dedi.

"20-30 bin arası satış yapıyorum"

Günde ortalama 20- 30 bin arası takipçi ve beğeni satışı yaptığını söyleyen Fikriderin, şöyle konuştu:

  • "Aslında sokaklara yabancı değilim. Daha önce birçok kez seyyar satıcılık yaptım. İnsanlar gözleriyle gördüklerinde, yüz yüze alışveriş yaptıklarında daha mutlu oluyor. Ben de bunu gözlemledim. Özellikle genç yaştaki kişiler ve e-ticaret yapan firmalar yoğun bir şekilde takipçi, beğeni ve yorum satın alıyorlar. Farklı sektördeki birçok insana hizmet veriyorum. Benim takipçilerim gerçek. Ben insanlara dürüst oluyorum ve gerçek takipçi gönderiyorum. Tabi ki biraz düşme oluyor gönderdiğim takipçi sayısında ama genel anlamda kalıcı takipçiler, yorumlar ve beğeniler satıyorum."

Amerikan silahlarıyla saldırdılar

Amerikan silahlarıyla saldırdılar

10 yıl önce yaşanan o korkunç gece: Aktütün saldırısının gerçekleri.
Öğrencilere müjde

Öğrencilere müjde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni burs rakamlarını açıkladı.
Halef-selefin'hafriyat' atışması

Halef-selefin'hafriyat' atışması

Gökçek, Tuna'nın dünkü iddialarına cevap verdi.
İran istediBM ABD'yi durdurdu

İran istediBM ABD'yi durdurdu

Yaptırımlarla ilgili BM önemli bir karar verdi.
Haftaya açıklanacak

Haftaya açıklanacak

Maliye Bakanı Albayrak: Spekülatif ataklar atlatıldı.

İttifakta CHP'yeİstanbul darbesi

İttifakta CHP'yeİstanbul darbesi

​14 belediyeden 9'unu daha kaybedebilir.
Ekranda çağrıevde yumruk!

Ekranda çağrıevde yumruk!

​Ekranda kadına şiddet karşıtı çağrılar yapan İsmail Küçükkaya'nın evde eşini dövdüğü ortaya çıktı.

FETÖ'den sonra yüzde 23 büyüdü

FETÖ'den sonra yüzde 23 büyüdü

Londra'ya kaçan Akın İpek'ten kurtarılan şirket TMSF ile büyük kazanç sağladı.
Dünyanın enprestijlisi olacak

Dünyanın enprestijlisi olacak

TRT World Forum'un açılış töreni yapıldı.
Milyondolarlar kaçırmış

Milyondolarlar kaçırmış

​Trump'ın başı dertte: Kaçakçılığı ayyuka çıktı.
Endonezya'dayanardağ patladı

Endonezya'dayanardağ patladı

Deprem bölgesi yeni felaketle karşı karşıya.
Tek sorumluben değilim

Tek sorumluben değilim

​Fenerbahçe'de Philip Cocu, kendini savundu.
Bingöllülerkayıp şehrin peşinde

Bingöllülerkayıp şehrin peşinde

​Tarihi kalıntılar harekete geçirdi: Araştırma başlıyor.
Göz kamaştırıyor

Göz kamaştırıyor

Cengiz Ünder, Devler Ligi'nde geceye damga vurdu.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Eylül ayına ait kritik veriler belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.