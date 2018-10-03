Sokakta takipçi ve beğeni satıyor Adana'da girişimci Yılmaz Fikriderin, sokağa tezgah açıp, sosyal medya platformlarında fenomen olmak isteyen kişiler için sanal takipçi, beğeni ve yorum satışı yapıyor.

Haber Merkezi 03 Ekim 2018, 12:55 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, 13:03 DHA