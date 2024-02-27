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Teknoloji

İşçilere e-posta gönderildi: Dünya devi teknoloji firması yüzlerce çalışanını işten çıkaracak

Genel merkezi ABD'de bulunan video oyunu şirketi Sony Interactive Entertainment, 900 çalışanını işten çıkarma planını duyurdu. Şirketin söz konusu işten çıkarmalara dair çalışanlara e-posta gönderdiği bildirilirken, içeriğinde "Başarımıza katkıda bulunan çok yetenekli bireyleri etkileyen, iş gücümüzün azalmasını da içeren operasyonları yeniden yapılandırmak için inanılmaz derecede zor bir karar verdik." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan birkaç PlayStation stüdyosunun işten çıkarmalardan etkileneceği de bildirildi.

19:27 - 27/02/2024 Salı
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Sony Interactive Entertainment
Sony Interactive Entertainment

Video oyunu şirketi Sony Interactive Entertainment, küresel iş gücünün yüzde 8'ine karşılık gelen 900 çalışanını işten çıkarma planını duyurdu.

Genel merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan, Sony'nin video oyunu ve dijital eğlence alanında faaliyet gösteren yan kuruluşu Sony Interactive Entertainment, Üst Yöneticisi Jim Ryan'ın söz konusu işten çıkarmalara dair çalışanlara gönderdiği e-postayı paylaştı.

Ryan, e-postada, "Başarımıza katkıda bulunan çok yetenekli bireyleri etkileyen, iş gücümüzün azalmasını da içeren operasyonları yeniden yapılandırmak için inanılmaz derecede zor bir karar verdik." ifadesini kullandı.

PlayStation stüdyoları işten çıkarmalardan etkilenecek

Bu konuda mümkün olduğunca şeffaf olmak istediğini vurgulayan Ryan, çalışan sayısını yaklaşık 900 kişi, yani mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 8'i kadar azaltmayı öngördüklerini, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Japonya ve Asya-Pasifik olmak üzere tüm Sony Interactive Entertainment bölgelerindeki çalışanlarla birkaç PlayStation stüdyosunun işten çıkarmalardan etkileneceğini bildirdi.

Ryan, işten çıkarmalara dair zaman çizelgeleri ve prosedürlerin, yerel yasa ve düzenlemeler nedeniyle bölgelere göre değişiklik göstereceğine işaret ederek, bu kapsamdaki planları aktardı.



#İşten Çıkarma
#PlayStation
#Sony Interactive Entertainment
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