Ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, kullanıcıların profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almasına engel olacak yeni bir gizlilik özelliği üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Bu özellik, platformun gizlilik ve güvenlik odaklı önlemlerine bir yenisi olarak ekleniyor. Detaylı bilgiler ve resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, WhatsApp'ın bu tür özelliklerle kullanıcıların kişisel bilgilerini daha etkili bir şekilde koruma amacında olduğu görülüyor.