|
Teknoloji

Sosyal medya devleri algı yönetimi için herşeyi yapıyor: Algoritma peşimizde

Sosyal medya ve e-ticaret platformlarında karşımıza çıkan içeriklerin bizleri yönlendirmek için kurgulandığını biliyor musunuz? Buradaki algoritma, kullanıcının beğenisi ve zevklerine göre içerikleri filtreleyip sıralıyor. Bir yemek tarifi videosunun veya beğendiğiniz ürünün sürekli karşınıza çıkması bu yüzden. Yapay zeka destekli sistemler, seçim dönemleri ve politik konulardaki manipülatif yönlendirmeleriyle eleştiriliyor.

Orhan Orhun Ünal
04:00 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Teknoloji şirketleri, e-ticaret siteleri ve sosyal medya mecraları yapay zeka destekli algoritmalarla tercihlerimizi etkiliyor. Özellikle algı yönetimi ve belleğimizi şekillendirme konusunda yapay zeka teknolojileri her gün adım öne geçiyor. Sosyal medya platformlarındaki algoritmalar, bir kullanıcının bu içerikle gerçekten etkileşim kurma olasılığını hesaplayıp ona göre bir içerik diziyor. Örneğin, Tiktok’ta sonuna kadar izlediğiniz videoların benzerlerini yapay zeka destekli sistemler tarafından kullanıcılara sunuluyor.

SEÇİM DÖNEMLERİNDE DAHA AKTİF PAYLAŞIM

Yemek tarifi videolarını biraz takıldıysanız, algoritma hemen ilgili içerikleri sıralıyor. Kullanıcı davranışlarını, tercihlerini öğrenen yapay zeka alışverişlerden tutun da siyasi görüşleri etkileyecek derece belleğimizi şekillendirebiliyor. Videolar, resimler, e-ticaret sitesindeki ürünler ilgili algoritma tarafından şekilleniyor. Haliyle, onun bize sunduğu resimleri izliyor ve ürünleri alıyoruz. Bunlara fazla tepki vermeden izliyor ve satın alıyoruz. Zevklerimiz değiştiğinde de yine algoritma yeni ilgi alanlarınız doğrultusunda sizleri yönlendiriyor. Birçok ülke önceki yıllarda seçimler öncesinde sosyal medya kullanıcılarını etkileyeme yönelik algı operasyonlarını denetlemek için harekete geçmişti.

REKLAM VEREN İÇİN MÜŞTERİ AVI

Son yıllarda, teknoloji şirketlerine yapılan eleştirilerin başında şeffaf olmayan ve hatta anti-demokratik denilebilecek uygulamalara başvurmaları geliyor. Kimi zaman ülke seçimlerini manipüle etmek kimi zaman da reklam verenler için potansiyel müşteri olmak için usulca yönlendiriliyoruz. Birçok e–ticaret sitesinde de ilgilendiğiniz ürünleri satın almanız için benzer modeller sürekli karşınızı çıkartılıyor.

Bazı şirketler işleyişi açıklamak zorunda kaldı

Instagram CEO’su Adam Mosseri, bir blog yazısında Instagram’daki sıralama algoritmasının nasıl çalıştığı hakkında açıklama yaptı. Yazısında bazı yanlış anlamaları gidermeye çalışırken, Instagram’ın aslında içerikleri sıralamak için kullanılan tek bir algoritmanın olmadığını belirtti. Söylediğine göre, uygulamanın her bir alanı, kendi algoritmasına sahip ve bu algoritmalar özelliklere bağlı olarak farklı şekillerde çalışıyor.


ASELSAN'dan yeni hamle: Milli teknolojilerle ulaşımı dönüştürecek
ASELSAN'dan yeni hamle: Milli teknolojilerle ulaşımı dönüştürecek

Geliştirdiği milli teknolojilerle elektrikli araç dönüşümünde sorumluluklar üstlenen ASELSAN, sahip olduğu kabiliyetlerle yeni görevlere hazırlanıyor. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, BMC ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen 12 metre elektrikli otobüs projesi ve bu alanda yürüttükleri çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı. Çelik, BMC otobüsüne verdikleri 250 kilovatlık sabit mıknatıslı motorların teknolojisinin mevcut elektrikli araçlarda kullanılan çözümlerden ileri seviyede olduğunu söyledi. Motor için ASELSAN mühendislerinin 4 yüksek lisans tezine ve 5 patente sahip olduğuna işaret eden Çelik, bunun yanında kontrol, sürüş ve batarya şarj ünite kontrol sistemlerinin de şirket bünyesinde özgün geliştirildiğini bildirdi.


#sosyal medya
#Teknoloji
#e-ticaret
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?