Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen sosyal medya yasa teklifi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Meclise sunulan 9 maddelik yasa teklifi sonrası dün Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile TBMM Dijital Mecralar Komisyonu oluşturulması yürürlüğe girdi.

Sosyal medya yasasının kabul edilip edilmediği de merak konusu oldu. Peki, sosyal medya yasası kabul edildi mi? Sosyal medya yasası maddeleri neler? Sosyal medya yasası neden önemli?

GÜNDEM Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Sosyal medya yasası kabul edildi mi?

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi. AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edilen kanunla, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a' 'sosyal ağ sağlayıcı' şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor.

OYNAT 00:00 Sosyal medyada yeni düzenleme: Facebook, Twitter, Instagram gibi kanallar adım adım neler yapacak? Son günlerde milyonlarca sosyal medya kullanıcısının gündeminde yer alan sosyal medya düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen 9 maddelik teklife göre sosyal ağların hukuki bir zeminde hayatına devam etmesi amaçlanıyor. Almanya modeli örnek alınarak geliştirilen teklifinin detaylarında neler var? Hükümet ne amaçlıyor? Şirketleri neler bekliyor? Yaptırımlar neler olacak? Gelin birlikte inceleyelim.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Sosyal medya yasasını maddeleri

Sosyal medya yasasının maddeleri arasında sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de temsilci bulundurması, içerik konusunda sorumlu olması, yükümlülükleri yerine getirmezse para ve bant daraltma cezaları uygulanması yer alıyor. Ayrıca istismar, dolandırıcılık, terör propagandası gibi suçlara son verilmesi amaçlanıyor.



Grafik: Yeni Şafak

TEKNOLOJİ Resmi Gazete'de yayımlandı: Dijital Mecralar Komisyonu nedir, görevleri nelerdir?

Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevleri

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazede’de yayınlanarak yürürlüğe giren Dijital Mecralar Komisyonu 17 üyeden oluşuyor. Mecliste vekili bulunan partilerin üye dağılımındaki oranla komisyonda da üyesi bulunacak.

Yasada yer alan ve dikkat çeken bir husus ise; “İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak.” ibaresidir. Bu bakımdan komisyonun asli görevi sadece sosyal ağlar değil tüm internet dünyasıdır.

Bunun dışında komisyonun kanunda belirlenen görevleri arasında; “İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunma.” ile uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izleyerek gerektiğinde yurt dışında izleme de bulunmak da bulunuyor.

TEKNOLOJİ Sosyal medya yasası neden önemli? Sosyal medya yasasının Türkiye'ye faydaları neler olacak?

Uzmanlar, yasanın gerekliği olduğunu söylüyor.

Sosyal medya yasası neden önemli?

Sosyal medya yasasının gerekliliğine dair ihtiyaç her geçen gür artıyor. Sosyal medya yasası ile sadece kişisel haklar saklanmayacak. Ekonomik açıdan da Türkiye'nin sosyal medyada söz söyleyebilme hakkı olacak. Peki, sosyal medya yasası neden önemli? Sosyal medya yasası ile Türkiye'nin otoritesini ortaya koyacak. Bu yasa ile sunucuların Türkiye sınırlarında tutulması ve Mahkeme kararlarının aynı gün uygulanması sağlanacak.

REKLAM

TEKNOLOJİ Sosyal medya terörü bitecek: 9 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu

TEKNOLOJİ Türkiye'nin örnek aldığı Almanya modeli: Sosyal medya kuruluşuna 50 milyon avro para cezası kesiyor