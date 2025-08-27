Yeni Şafak
Soykırım destekçisi Microsoft'a tepkiler çığ gibi: Çalışanlar kelepçelenerek gözaltına alındı

12:1027/08/2025, Çarşamba
Microsoft'un İsrail'e desteği tepkilerin odağında
Soykırım destekçisi Microsoft'un Gazze'de eşine az rastlanır bir katliama imza atan terör devleti İsrail ile bağlarını protesto eden iki mevcut çalışan ve üç eski çalışan zorla gözaltına alındı.

Şirketin İsrail hükümeti ile bağlarını protesto eden iki mevcut çalışan ve üç eski çalışanın gözaltına alındığı bildirildi.


Bağlayarak binadan çıkardılar


The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre eski bir Microsoft çalışanı olan ve gösterinin düzenlenmesine yardımcı olan Abdo Muhammed'e göre, polis protestocuları tam vücut kemerleri ile bağlayarak binadan dışarı taşıdı.


Muhammed,
"Ne tutuklamalar ne de şiddet, sesimizi yükseltmeye devam etmemizi engelleyemez"
dedi.

Çalışanlar ve aktivistler İsrail işbirliğini eleştiriyor


Microsoft başkanı Brad Smith'in ofisinde oturma eylemi düzenleyen protestocuların yanı sıra, diğer çalışanlar, eski personel ve destekçiler de genel merkezin önünde toplanmıştı.



Protesto, Microsoft'un İsrail hükümetiyle yaptığı bulut sözleşmeleriyle ilgili olarak mevcut ve eski çalışanlar tarafından düzenlenen bir dizi eylemin parçasıydı. Geçen hafta, şirketin Washington eyaletinin Redmond kentindeki genel merkezinde 20 aktivist tutuklandı.


Son protestolar, İngiliz the Guardian, İsrail-Filistin yayını +972 Magazine ve İbranice yayın organı Local Call'un ortak araştırmasının ardından geldi. Bu araştırma, bu ayın başlarında İsrail'in askeri gözetim ajansı Unit 8200'ün, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaptığı sayısız cep telefonu görüşmesinin kaydını saklamak için Microsoft'un Azure yazılımını kullandığını ortaya çıkarmıştı.


Şirket,
"Microsoft'un hizmetlerini kullanarak sivillerin gözetlendiğinden veya cep telefonu görüşmelerinin kaydedildiğinden haberdar olmadığını"
öne sürdü.



