Tabletler dizüstü ile yarışıyor

Dizüstü ve masaüstü bilgisayarların performansını aratmayan bir o kadar da taşıması kolay tabletler, teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Mobil dünyada, her şey hızlı ve hareket halinde olduğu için tüketiciler artık tabletlere yöneliyor. Üstün performanslarıyla dikkat çeken cihazlar, hafif olmaları ve hemen yerde çalışma imkanı vermeleri nedeniyle çalışanların gözdesi durumda. Özellikle taşınabilir klavye eklenince masaüstü bilgisayarlara alternatif oluşturuyor diyebiliriz. Öğrencilerin de artık ilk tercihi tabletler oluyor. Bu hafta, “Üstün performans için bütçemi zorlayabilirim”, “Aldım mı en iyisi olsun, uzun süre kullanayım” diyenler için piyasada tavsiye edilen ve kullanıcılardan tam not almış modelleri derledik.

12 İNÇ MODELLER ÖN PLANDA

Birçok teknoloji meraklısına göre zirvede Apple’ın yeni 6. nesil iPad Pro’su bulunuyor 12,9 inçlik modelin ekranı ise 11 inç. 2732 x 2048 piksel çözünürlükte olan cihaz, 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU özelliklerine sahip. Ön ve arka kısmında 12 MP çözünürlükte kamerası olan iPad Pro, hızı ile dikkat çekerken piyasa fiyatının 40 bin TL civarında olduğunu belirtelim.

AMOLED TEKNOLOJİSİ FARKI

Apple’ın sıkı rakibi Samsung ise arışa Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ile katılıyor. Suya ve toza karşı dayanıklı ilk Galaxy S serisi tablette, 14.6 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED teknolojisine sahip bir ekran bulunuyor. Cihazın, 12 GB RAM’i bulunan modelinde 512 GB ve16 GB RAM’li olanında ise 1024 GB depolama alanı yer alıyor. Modelin arka kamerası 13 MP çözünürlüğünde bir kameraya sahipken ön kamerası 8 MP. Özellikle klavyeyle kullanıldığında, diz üstü bilgisayarları aratmadığını söylemek de fayda var. Samsung'a göre Galaxy Tab S9 Ultra tablet, kullanıcılarına hem iş hem de eğlence için birinci sınıf bir paket sunan türünün ilk örneği. Ürün, ülkemizde 28 bin liradan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Gereken Her Yerde: Evde, İşte, Okulda

Huawei MatePad Pro 12.6 ise rakiplerine göre daha uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Tam bir fiyat performans ürünü olan model 12.6 inç boyutunda bir ekrana ve 2500 x 1600 çözünürlüğe sahip. OLED bir paneli yanında HDR 10 desteği ve 240 PPI piksel yoğunluğu olduğunu da söylemek de fayda var. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı da üründe yer alıyor. Ülkemizdeki fiyatı ise olarak 18.000 TL civarında. Acer Iconia Tab M10 ise yeni nesil tabletlerde uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 16:10 en-boy oranına sahip Acer Iconia Tab M10, büyük ve etkileyici 10,1 inç WUXGA (1920 x 1200) dokunmatik ekrana sahip. İşyeri, okul ve ev gibi farklı lokasyonlarda mobil kullanımlara da uygun olan Iconia Tab M10, koruyucu kılıfı ile darbelere ve çarpmalara karşın da etkin koruma imkanı sağlıyor.







