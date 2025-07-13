Tarifeleri karşılaştır bütçeni koru

Sistem sadece mobil tarifelerle sınırlı kalmıyor; sabit internet, sabit telefon ve hatta TV hizmetlerine ilişkin tarifeler de karşılaştırılabiliyor. Bağlantı hızı, fiyat aralığı, taahhüt süresi gibi detaylı filtreleme seçenekleri sayesinde, aranan tarifeye kolayca erişim sağlanıyor. Tüketicilerin telekomünikasyon hizmetleri konusunda daha bilinçli kararlar almasını sağlayan bu özellik, Türkiye’deki dijital dönüşümün önemli bir adımı olarak öne çıkıyor.