Tekirdağlı öğrencilerin keşfi ile artık araçlar yolda kalmayacak



Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 2204 yarışmasında önemli bir başarıya imza attı. Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 12. Sınıf öğrencileri, Teknolojik Tasarım alanında geliştirdikleri “Otonom Lastik” ile Tekirdağ’ı, İstanbul bölge yarışlarında temsil etmeye hak kazanan sekiz projeden biri oldu.

İHA



Otonom Lastik sayesinde artık araçlar yolda kalmayacak

Öğrencilerin bu başarısı ÇOSB Yönetimi ve Okul İdarecileri tarafından mutlulukla karşılanırken, proje hakkında şu görüşlere yer verildi: “Trafikteki araç kullanımı her geçen gün giderek artmaktadır. Öğrencilerimizin tasarladığı ‘Otonom Lastik’ isimli proje ile gerek ticari yönden malzeme ve insan taşıma da, gerekse bireysel olarak hayatımızın her anında yer almaktadır. Aracımızın kullanım oranı ve süresi arttıkça sarf malzemelerinin ömrü de kısalmaktadır. Teknolojinin hayatımıza girişi kaçınılmaz bir şekilde ilerlemekle beraber hayatımızı da kolaylaştırmaktadır.’’

"Sürücüye anlık bilgiler veriyor’’

Ayrıca proje sayesinde sürücülerin lastik basıncı ve nemi konusunda anlık değerlere rahatça ulaşabileceğini belirten yetkililer, "Kullanıcıları en çok korkutan olaylardan biri aracı ile yolda kalmaktır. Bu mağduriyeti yaşatan malzemelerin içinde lastik sorunları göze çarpmaktadır. Proje ile aracın lastiğinin içerisindeki basınç ve nem değerleri gerçek zamanlı ölçüm yapılıp kullanıcıya anlık bilgi verilmektedir. Bunun yanı sıra anormal bir değer aralığına ulaştığında sistem, lastik tamir kitini devreye almaktadır. Kit devreye girdikten sonra sürücü yoluna ara vermeksizin sorunsuz bir şekilde devam edebilmektedir. Çalışmada geri dönüştürülebilir malzemeler tercih edilerek doğa dostu bir proje oluşturulmuştur. Bu sayede çevreye olumsuz yönden kalıcı etki bırakılmadan çalışma gerçekleştirilebilmiştir” ifadelerini kullandı.