Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji İnsansız su altı aracı TEKNOFEST 2020de görücüye çıktı
BİLİM

TEKNOFEST 2020'de görücüye çıktı: İnsansız su altı aracı "Hendesetul Cezeri"

İnsansız su altı aracı TEKNOFEST 2020'de görücüye çıktı

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği insansız su altı aracı "Hendesetul Cezeri", TEKNOFEST 2020'de görücüye çıktı. "Hendesetul Cezeri" isimli araç, düşük enerji tüketimi ve su altında hedef bulmadaki özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Haber Merkezi AA
insansız su altı aracı &quot;Hendesetul Cezeri&quot;
insansız su altı aracı "Hendesetul Cezeri"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinin geliştirdiği insansız su altı aracı "Hendesetul Cezeri", TEKNOFEST 2020'de boy gösterdi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020'de öğrenciler çeşitli alanlarda yaptıkları projeleri jüriye sunuyor.

Su altı teknojileri alanında yaptıkları araçla yarışların ilk etabını ikinci sırada tamamlayan KTÜ takımının kaptanı Necip Fazıl Mete, TEKNOFEST'te su altı otonom araçlarıyla yer aldıklarını söyledi.

Yarışların manuel ve otonom olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu dile getiren Mete, "Manuel görevleri pilot olarak belirlediğimiz arkadaşımız gerçekleştirmekte. Otonom görevler ise araç dışından hiçbir müdahale olmadan aracın kendi algoritmasiyla gerçekleşmekte. Şu an yarışmalarda oldukça başarılı ilerliyoruz." dedi.

Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir
OYNAT 04:40
Bakan Varank'tan TOGG'a ön sipariş açıklaması: Değerlendirilebilir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, TEKNOFEST 2020 etkinliklerinde Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e özel açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli otomobil TOGG'a ilginin yoğun olduğunu belirten Varank, şu ifadeleri kullandı: 'TOGG'a büyük talep var. Ön ödemli satış şu anda başlamıyor. Önümüzdeki dönemlerde değerlendirilir. Şu an için verilmiş karar yok. Tabii ki mümkün. Bu uygulanan bir strateji.”

Hayata geçirdikleri projenin benzer projelerden biraz farklı olduğunu belirten Mete, şöyle konuştu:

"Bizim aracımız yüksek başarı oranına sahip. Çember bulma ve konumlanma algoritmalarımız, benzerlerine göre oldukça yüksek başarı oranına sahip. Daha az motor gücüyle çalışan aracımız, daha az enerji kullanarak yüksek güç elde etmemizi sağlıyor. Ayrıca seri hareket kabiliyeti bulunan Hendesetul Cezeri, iletişimdeki gecikmenin yok denecek kadar minimal bir düzeyde tutulmasıyla da dikkati çekiyor. "

Su altı otonom projelerinin, destek görmesi halinde çok geniş bir kullanım alanı bulunduğunu vurgulayan Mete, şunları kaydetti:

"Aracımız, su altı taaruz, arama tarama, su altı sondaj işlemlerinde, tersane sektöründe kullanılabilir. Su altı otonom sürüşün asıl avantajı, su altı aracıyla karadan iletişim kurulması gerekmemektedir. Su altı iletişimi, hava ortamında olduğu gibi kolaylıkla gerçekleşememektedir. Bu nedenle kara ile bağlantıya ihtiyaç duymayan su altı sistemleri denizcilikte ve su ile alakası olan her sektörde büyük bir kolaylık ve iş gücü kazancı sağlayabilecektir. Ayrıca su altı sistemleri, gerekli durumlarda deniz yüzeyine çıkarak karayla iletişim kurabilir. İnanıyoruz ki otonom teknolojiler, her sektörde olduğu gibi bu sektörün de istikbalidir."

Milyarlarca dolar para cepte kalacak: Yerli yazılım kartı geliyor
EKONOMİ
Milyarlarca dolar para cepte kalacak: Yerli yazılım kartı geliyor
Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofestte

Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te

Cumhurbaşkanı 'Teknofest 2020' etkinliğinde açıklama yapıyor.
AVMde yangın paniği

AVM'de yangın paniği

Elektrikler kesilince vatandaşlar mahsur kaldı.
Ucuz tatil vurgunu

​73 kişiden 1 milyondan fazla para topladılar.
Teslimatı<br>yıl sonunda

Teslimatı
yıl sonunda

​Atmaca karadan atılan füzeleri de imha edecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu talimatı verdi..

​17 yaşındaki kızı hastane bahanesiyle kaçırdılar.

Yaşıtları ona<br>kabusu yaşattı

Yaşıtları ona
kabusu yaşattı

Kale direğine bağlayıp, üç saat işkence yaptılar.

​Milyarlarca dolar para cepte kalacak..

​Dövdükleri restoran sahibini dereye attılar.

​FETÖ operasyonunda dikkat çeken isimler..

​Derbi öncesi dikkat çeken istatistik.
İstanbul'da<br>ürküten manzara

İstanbul'da
ürküten manzara

Haliç'ten sonra şimdi de Elmalı Barajı yeşile döndü.

​Taksim Camii'nde sona doğru yaklaşıldı..
İçişleri Bakanlığı: 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesindeki bilgiler kimliğine entegre edildi
Gündem

İçişleri Bakanlığı: 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesindeki bilgiler kimliğine entegre edildi

İçişleri Bakanlığı, 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesindeki bilgilerin kimliğine entegre edildiğini bildirdi.
İletişim Başkanı Altun: Kara propagandalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz
Gündem

İletişim Başkanı Altun: Kara propagandalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin çok önemli bir çığır atladığını belirten Altun, "Başkanlığın yaptığı en önemli fonksiyon nedir? diye sorarsanız, buna vereceğim cevap şudur; Türkiye markasını daha da güçlendirmek, Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda daha da artırmak için fonksiyon icra ediyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dünyadaki yerini, dünya halklarına anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Altun, "Birtakım mahfillerden kaynaklanan olumsuz tezlere, dezenformasyon çabalarına, kara propaganda girişimlerine de karşı mücadele etmek önemli fonksiyonumuz" dedi.

5 günlük Erzurum hava durumu: Erzurum'da yağış olacak mı?
Gündem

5 günlük Erzurum hava durumu: Erzurum'da yağış olacak mı?

Sonbahar aylarına girilmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklığında hissedilen düşüşler yaşanmaya başlandı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Erzurum'da sıcaklık bugünde itibaren kademeli olarak azalacak, bazı bölgelerde yağış görülecek. Peki, Erzurum'da hava durumu bugün nasıl? Sıcaklık kaç derece olacak? Yağış görülecek mi? İşte, 5 günlük Erzurum hava durumu raporu...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.