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Teknoloji

'TEKNOFEST Deneyap Kart Robolig Yarışması'na başvuru için son iki gün

Her yıl yüz binlerce gencin başvurduğu dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına bir yenisi daha eklendi. TEKNOFEST Ankara’da ilk kez düzenlenecek olan Deneyap Kart Robolig Yarışması festival kapsamında robolig formatında düzenlenen ilk yarışma olacak. Yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart’ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen yarışmaya başvuru için son iki gün.

16:46 . 9/08/2023 mercredi
Yeni Şafak
'TEKNOFEST Deneyap Kart Robolig Yarışması'na başvuru için son iki gün.

'TEKNOFEST Deneyap Kart Robolig Yarışması'na başvuru için son iki gün.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına bir yenisi daha eklendi.


Teknoloji geliştiren bir Türkiye

Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye hedefiyle yolunda emin adımlarla ilerleyen TEKNOFEST yeni yarışması Deneyap Kart Robolig Yarışması ile Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmaya devam edecek.


İlkokul-ortaokul, lise, üniversite ve üzeri yüksek lisans, doktora, açık öğretim seviyelerindeki öğrencilerin katılabileceği yarışma iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada yarışmacılar online sınava girecek. Birinci aşamada başarılı olan takımlar 30 Ağustos-03 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek TEKNOFEST Ankara’ya davet edilecek ve ikinci aşamada ilkokul-ortaokul seviyesindeki takımlar proje hazırlayacak, lise ve üniversite seviyesi ise belirlenen saha görevlerini yerine getirmeye çalışacak.

Başvuruların 10 Ağustos 2023 günü sona ereceği yarışmada toplam 270 bin TL ödül verilecek.


Deneyap Kart

Ülkemizin mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve girişimcilerin ortak çalışması ile hayata geçirilen Deneyap Kart; güçlü işlemcisi, dayanıklı tasarımı ve çok yönlü giriş/çıkış pinleri ile kullanıcılara Elektronik Programlama, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka alanlarında başlangıç seviyesinden endüstriyel uygulamalara kadar her seviyede projeyi yapma imkanı sunuyor.


Milli mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen Deneyap Elektronik Geliştirme Seti, kullanıcılara toplumu dijital çağa taşıyacak otonom araçlar, akıllı şehirler, tarım, sağlık, lojistik, enerji, sanayi vb. teknolojik alanlarda proje geliştirme imkânı sağlıyor.


Deneyap Elektronik Geliştirme Seti’ de Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimlerinde kullanılarak uzun vadede kullanıcı ekosistemini oluşturmak ve ürüne dair kullanım alışkanlığı edindirmeyi hedefliyor.



#TEKNOFEST
#Deneyap Kart Robolig
#teknoloji
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