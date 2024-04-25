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Teknoloji

'Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları'nın ikincisi gerçekleştirildi

Savunma Sanayii Akademi koordinasyonunda ve ASELSAN'ın destekleriyle devreye sokulan "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları"nın ikincisi, savunma sanayisinde çevik dönüşüm teması ile gerçekleştirildi.

19:21 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Çalıştay sonrası ortaya konacak olan fikirler ve saptamalar yakından takip edilecek.
Çalıştay sonrası ortaya konacak olan fikirler ve saptamalar yakından takip edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda kurulan Savunma Sanayii Akademi tarafından düzenlenen etkinlik, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Karataş, Prof. Dr. İhsan Kaya, Mustafa Murat Şeker, Hüseyin Avşar, SSB Daire Başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımları ile Bilkent Otel’de gerçekleştirildi.

SSB Başkanı Görgün, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında şunları kaydetti:

“Savunma sanayiimizdeki insan kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından başlattığımız olduğumuz “Millî Yetkinlik Hamlesi” ile sektörümüzün yeni dönemdeki gelişiminde salt rekabetten ziyade ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızın yetenek, yetkinlik, performans, potansiyel ve kapasite olarak birbirlerini tamamlamalarını hedefliyoruz.

Bu yeni yaklaşımla; verimsizlik, mükerrerlik, yanlış önceliklendirme, yetenek birikmesi, odak kayması, uzmanlık açığı gibi temel problemleri de en aza indirmeyi önceliklerimiz arasına almış bulunmaktayız.

Bu yetkinlik hamlesi ile birlikte; savunma sanayii ekosistemindeki çalışanların, aday çalışanların ve üniversite öğrencilerinin yetenek mimarisi, yetkinlik inşası, uzmanlaşma, kritik deneyim ve beceri transferi konularında geliştirilmesini önemsiyoruz.

“Millî Yetkinlik Hamlesi” kapsamında tüm firmalarımızın; stratejik planında beslenen, teknoloji yol haritası ile hizalanan, yetenek yönetimini inşa eden, performans yönetimini kurgulayan, yetkinlik geliştiren ve değişimi yöneten insan kıymetleri fonksiyonlarının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bugün tüm yönleriyle ele alacağımız çevik proje yönetim yaklaşımı ve insan kaynakları süreçlerinde çevik yaklaşımlar, bu alanda etkin bir network (iletişim ağı) oluşumunu tetikleyecektir.

Çalıştay sonrasında ortaya konacak olan fikirleri ve saptamaları yakından takip edeceğimi ifade etmek ister, teknoloji ve yetkinlik buluşmalarının ikincisinin başarılı ve hayırlara vesile olmasını dilerim.”



#Savunma Sanayii Başkanlığı
#Teknoloji
#Milli
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