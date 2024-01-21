Teknolojiyi üzerimize gerçek anlamda giyeceğiz: e-kıyafet geliyor

Akıllı saat, dijital gözlük gibi üzerimizde taşıdığımız cihazları, genel olarak giyilebilir teknoloji olarak tanımlıyoruz. Ancak dijitalleşme öyle bir hale geldi ki, teknolojiyi kelimenin tam anlamıyla üzerimize giydiğimiz bir dönem başlıyor. Geçtiğimiz günlerde, moda ve tekstil endüstrisinde taşları yerinden oynatacak bir yenilik tanıtıldı. Düşünsenize bir elbise, tişört veya pantolon alıyorsunuz, istediğinizde renk değiştirebiliyor. Evet yanlış duymadınız, tek bir modelle onlarca farklı rengi deneyimleyecek, gün içerisinde tarzınızı spor, iş veya rahat moda dönüştürebileceksiniz.

PUL YERİNE MİKRO EKRAN

Giysi üzerindeki, mikro parçacıklar tıpkı bir televizyon ekranı gibi çalışıyor ve model değiştiriyor. Bluetooth bağlantısı, Wifi altyapısı ve modeline göre hareket eden akıllı giysilerden söz ediyoruz. Yazılım şirketi Adobe’nin, dijital elbisesi de geçen haftalarda görücüye çıktı. Mikro ekranlardan oluşan elbise, renk ve desen değiştirebiliyor. Sosyal medyada viral olan tanıtım etkinliği sonrasında yapılan yorumlarda moda algımızın ve günlük rutinlerin kökten değişeceği vurgusu öne çıktı. Şu anda da test ettiğimiz onlarca teknolojik kumaşın yanına dijital olanlar da eklenmiş olacak. Halihazırda su geçirmeyen mont, nefes alan, teri dışarı atan teknik kumaşlar, elma kabuğundan elde edilen deri ve birçok yenilik tekstil teknolojilerindeki değişime işaret ediyor.

TEKSTİLDE KÖKLÜ DÖNÜŞÜM

Bazı giysilere dijital ekranların yerleştirildiğini ancak şu aşamada hem ağırlığı hem de kullanımı açısından pratik olmadığını söylemekte fayda var. Ancak kısa sürede bu yenilikler hayatımızda olacak. Yeni nesil giysiler sürdürülebilirlik açısından önemli görülüyor. Dijital kumaşlar sayesinde on binlerce ton tekstil atığı ziyan olmayacak. Geçtiğimiz günlerde, hem ısıtıp hem de serinleten güneş enerjili kıyafetlerin üretileceği de duyuruldu. Sistemde; esnek bir güneş pili ve elektronik bir cihaz kullanılıyor.

VERİ KAYDEDEN PANTOLON

Yeni nesil giysiler, vücudun ortam sıcaklığındaki değişikliklere uyum sağlamasına olanak tanıyor. Aşırı sıcak ve soğuk koşullara hızla uyum sağlayabilen kıyafetler, zorlu ortamları keşfedenler için önemli olacak. Aksiyon ve bilim kurgu gibi farklı film türlerinin ana figürlerinden biri olan akıllı giysiler, ABD’nin yatırımı ile gerçek dünyaya taşınıyor. Sektör, akıllı tekstili (AST) üretmek için 22 milyon dolar tutarında büyük bir yatırım aldı. Akıllı e-pantolon projesi, görüntülerin, videoların ve seslerin yakalanması da dahil olmak üzere kıyafetlerle hareket verilerinin kaydedilmesi ve GPS bilgilerini iletilebilmesini amaçlıyor.







