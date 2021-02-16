Teknoloji Telefon üreticileri çıtayı yükseltiyor 100 MP ön kameralı modeller bu sene çıkabilir
MOBİL

Telefon üreticileri çıtayı yükseltiyor: 100 MP ön kameralı modeller bu sene çıkabilir

Bu sene içinde 100 MP ön kameralı ilk modellerin piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca arka kamerada da çözünürlüğün 200 MP seviyesine çıkması söz konusu. Şu an için hangi üreticinin bu konuda ilk adımı atacağı ise belli değil.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
100 MP
100 MP

Android ekosistemindeki üreticiler arasında kamera konusundaki MP savaşları devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan bilgilere göre bu yıl 100 MP'lik ön kamera ve 200 MP'lik arka kameralı modeller ortaya çıkabilir.

Aslında çözünürlükle birlikte ön kameranın hangi teknolojiyle sunulacağı da büyük önem taşıyor. Yani aslında bazı üreticilerin 'standart' haline getirdiği açılabilir yapıdaki kameraların yanı sıra bu 100 MP'lik önkameralar ekran altına da yerleştirilebilir.

Ön kamerada 100 MP çözünürlük sunan telefonların bu sene içinde duyurulması bekleniyor.

100 MP ön kameralı telefonlar yakında duyurulabilir

100 MP ya da daha yüksek çözünürlüğe sahip kameralar heyecan verici olsa da nasıl uygulanacağı merak konusu. Mevcut 108 MP sensörler oldukça büyük ve telefonların arka kısmı düşünüldüğünde bile çok yer kaplıyor. Bu sistemi telefonun ön kısmına uygulamak çok büyük bir çentik ya da büyük bir ekran altı kamera sistemi anlamına geliyor.

Şu an için hangi üreticinin ilk olarak 100 MP çözünürlük destekli ön kameraya sahip akıllı telefonu sunacağı bilinmiyor. Bu noktada çözünürlük aslında yakalanacak detay anlamında büyük önem taşıyor.

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