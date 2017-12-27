Tesla elektrikli kamyonet üretecek

Ünlü girişimci Elon Musk, Model Y’den sonra bir kamyonet üreteceğini ve çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bir kullanıcının “Elektrikli pikapa ihtiyacımız var lütfen” tweetine cevaben, “Model Y’den hemen sonra bir kamyonet üreteceğimize söz veriyorum. Temel tasarım ve mühendislik unsurları neredeyse 5 yıldır aklımda. Bu aracı üretmek için can atıyorum” açıklamasını yaptı.

Tesla Model Y’nin 2019 ortalarında üretileceği tahmin ediliyor. Tesla kamyonet pazarına bu araç üretildikten sonra geçiş yapacak. Elektrikli araç devi, önce ticari kamyon, otobüs ve bir spor araç ortaya çıkarmak için “master plan” geliştiriyor. Kamyonetin piyasaya çıkacağı tarih için 2020 yılı ön görülüyor.

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