Tesla fren kaliper cıvatalarının gevşemesi nedeniyle 6 bine yakın aracını geri çağırıyor

Tesla, Model 3 ve Model Y'de meydana gelen hatalar nedeniyle toplamda 6 bine yakınotomobilini geri çağırıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin açıkladığı belgelere göre, Tesla'lardaki fren kaliper cıvatalarında meydana gelen gevşeme çeşitli güvenlik problemlerine yol açabiliyor.

Bu problem, 2019-2020 arasında üretilen Model 3 ve 2020-2021'de üretilen Model Y için geçerli.

Dolayısıyla otomobil üreticisi de harekete geçip sorunları çözmeye odaklanıyor. 2019-2021 arasında üretilen Model 3'ler ve 2020-2021 Model Y araçlar bu kapsamda değerlendiriliyor. Evet; şu ana kadar bu sorundan dolayı herhangi bir kaza meydana gelmemiş. Ama yine de tedbir almakta yarar var.

Bu arada Tesla birkaç hafta önce menzil düşürdüğü gerekçesiyle Norveç'te suçlu bulunmuştu.

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Şirket, 2019'da yayınladığı güncelleme sonrasında Model S ve Model X'lerde menzilin düşmesi ve çeşitli hızlı şarj sorunlarının oluşması nedeniyle Norveç'te suçlu bulundu. Şirket birkaç hafta içinde savunmasını yapmazsa binlerce kullanıcıya ödeme yapmak durumunda kalabilir.