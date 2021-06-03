Teknoloji Tesla fren kaliper cıvatalarının gevşemesi nedeniyle 6 bine yakın aracını geri çağırıyor
OTOMOBİL

Tesla fren kaliper cıvatalarının gevşemesi nedeniyle 6 bine yakın aracını geri çağırıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019-2021 arasında çıkan Model 3 ve 2020-2021 arasında çıkan Model Y modellerinde fren kaliper cıvatalarının gevşemesinden dolayı toplamda 5974 otomobili geri çağırıyor. Böylece ücretsiz onarım süreci başlatılmış oluyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Tesla fren kaliper cıvatalarının gevşemesi nedeniyle 6 bine yakın aracını geri çağırıyor
Tesla

Tesla, Model 3 ve Model Y'de meydana gelen hatalar nedeniyle toplamda 6 bine yakınotomobilini geri çağırıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin açıkladığı belgelere göre, Tesla'lardaki fren kaliper cıvatalarında meydana gelen gevşeme çeşitli güvenlik problemlerine yol açabiliyor.

Bu problem, 2019-2020 arasında üretilen Model 3 ve 2020-2021'de üretilen Model Y için geçerli.
Bu problem, 2019-2020 arasında üretilen Model 3 ve 2020-2021'de üretilen Model Y için geçerli.

Dolayısıyla otomobil üreticisi de harekete geçip sorunları çözmeye odaklanıyor. 2019-2021 arasında üretilen Model 3'ler ve 2020-2021 Model Y araçlar bu kapsamda değerlendiriliyor. Evet; şu ana kadar bu sorundan dolayı herhangi bir kaza meydana gelmemiş. Ama yine de tedbir almakta yarar var.

Bu arada Tesla birkaç hafta önce menzil düşürdüğü gerekçesiyle Norveç'te suçlu bulunmuştu.

Şirket, 2019'da yayınladığı güncelleme sonrasında Model S ve Model X'lerde menzilin düşmesi ve çeşitli hızlı şarj sorunlarının oluşması nedeniyle Norveç'te suçlu bulundu. Şirket birkaç hafta içinde savunmasını yapmazsa binlerce kullanıcıya ödeme yapmak durumunda kalabilir.

Tesla menzil düşürdüğü nedeniyle Norveç'te suçlu bulundu
TEKNOLOJİ
Tesla menzil düşürdüğü nedeniyle Norveç'te suçlu bulundu
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