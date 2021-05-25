Tesla menzil düşürdüğü nedeniyle Norveç'te suçlu bulundu

Tesla otomobiller, yazılım güncellemeleriyle yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Ücretsiz sunulan yeteneklere ek olarak bir de otomobilin performansını ya da özelliklerini artırmayı sağlayan bazı güncelleştirmelere yer veriliyor. Bundan 2 yıl önce Norveç'teki Tesla araçlar için sunulan güncelleme de bu noktada devreye giriyor.

Güncelleme ne gibi sorunlar çıkarıyor?

Model S ve Model X'leri etkileyen güncelleme, menzilin önemli oranda düşmesine neden oldu. Hatta kullanıcılar tarafından yapılan ölçümlerle birlikte bu rakamın %11 seviyesinde olduğu da belirtilenler arasında.

Tesla'nın Norveç'te suçlu bulunması aslında dava açılan ABD ve Danimarka gibi ülkelerde de ortaya benzer sonuçlar çıkabileceğinin göstergesi.

Tabii bu noktada Tesla kendini savunmak için güncellemeyi 'batarya performansını iyileştirmek' amacıyla yaptığını duyurdu. Fakat kullanıcılar bu açıklamadan pek de tatmin olmadı. Bunun üzerine bir de hızlı şarj fonksiyonlarının eskisi gibi çalışmaması gelince araç sahiplerinin tepkisi daha da arttı. Dolayısıyla yasal olarak hakkını aramak isteyen kişiler çeşitli davalar açtı.

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Toplamda 10 bin aracın bu güncellemenin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Dava açılan ülkeler arasında ABD, Danimarka ve Norveç geliyor. Bununla birlikte Norveç'ten kısa süre önce gelen bir haberle birlikte davanın sonuçlandığı da duyuruldu. Sonuç olarak Tesla aslında yayınladığı güncelleme sonrasında araçlarda yaşanan problemlerden dolayı suçlu sayıldı. Dolayısıyla bu durum beraberinde birtakım cezaları da getiriyor. Yeni bilgilere göre Tesla'nın binlerce araç sahibine 16 bin dolarlık ödeme yapması gerekiyor. Tabii ABD'li üreticinin bir itiraz hakkı da var. Birkaç hafta içinde başvuruların yapılması ve üreticinin itiraz hakkını kullanması bekleniyor. Sonrasında sürecin nasıl ilerleyeceği ise muamma.

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