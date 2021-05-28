Tesla otopilot sürücü izleme için araç içi kameraları kullanmaya başladı

Hemen her güncellemeyle otomobillerine yeni özellikler kazandırmayı başaran Tesla, zaman zaman 'gizlilik' konusunda endişelere de neden oluyor. Ayrıca son dönemlerde çeşitli kazalarınmeydanageliyorolması, ABD menşeili şirketi yeni bir yazılımgüncellemesi yayınlamaya itiyor.

Şirket, bazı trafik kazalarının doğrudan sürücü hatası nedeniyle gerçekleştiğini iddia ediyor. Sürücüler ise bunun tam tersini savunuyor. Dolayısıyla Tesla da durumu belgelemek için yeni güncellemeyle dikiz aynası üzerine yerleştirilen kabin kamerasını aktif ederek sürücüleri izlemeye başlıyor.

Böylece otomatik pilot aktif edildiğinde sürücüler dikiz aynası üzerine yerleştirilen kamera üzerinden izleniyor.

Tesla aslında yıllardır otomatik pilotta olsa dahi sürücülerin belirli aralıklarla direksiyona dokunmasını istiyor. Bu bildirim, sürücüsünün uyanık olduğunu ve yolu takip ettiğini gösteriyor. Yani aslında Tesla bu şekilde yorumluyor. Ama yaşanan kazalarla birlikte şirket delil olarak sayılabilecek görüntüler için sürücüyü izleme sistemlerine odaklanıyor.

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Son güncelleme hem Model 3 hem de Model Y için aktif edilmiş durumda. Bu da aslında yolculuk sırasında araç içindeki görüntünün kaydedileceğini gösteriyor. Fakat Tesla bu konuda verilerin araç içinde kalacağını ve hiçbir şekilde paylaşılmayacağını belirtiyor.

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