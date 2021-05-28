Teknoloji Tesla otopilot sürücü izleme için araç içi kameraları kullanmaya başladı
OTOMOBİL

Tesla otopilot sürücü izleme için araç içi kameraları kullanmaya başladı

Tesla, son dönemlerde yaşanan trafik kazaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Ama şirket bu noktada yeni bir çözüm de geliştiriyor: Elon Musk daha önce sürücüsü izleme sistemlerini çok kez reddetmiş olmasına rağmen yeni güncellemeyle bu sistemi hayata geçiriyor. Böylece Tesla sürücüleri dikiz aynası üzerine yerleştirilen kamera üzerinden izleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Tesla otopilot sürücü izleme için araç içi kameraları kullanmaya başladı
Tesla

Hemen her güncellemeyle otomobillerine yeni özellikler kazandırmayı başaran Tesla, zaman zaman 'gizlilik' konusunda endişelere de neden oluyor. Ayrıca son dönemlerde çeşitli kazalarınmeydanageliyorolması, ABD menşeili şirketi yeni bir yazılımgüncellemesi yayınlamaya itiyor.

Şirket, bazı trafik kazalarının doğrudan sürücü hatası nedeniyle gerçekleştiğini iddia ediyor. Sürücüler ise bunun tam tersini savunuyor. Dolayısıyla Tesla da durumu belgelemek için yeni güncellemeyle dikiz aynası üzerine yerleştirilen kabin kamerasını aktif ederek sürücüleri izlemeye başlıyor.

Böylece otomatik pilot aktif edildiğinde sürücüler dikiz aynası üzerine yerleştirilen kamera üzerinden izleniyor.
Böylece otomatik pilot aktif edildiğinde sürücüler dikiz aynası üzerine yerleştirilen kamera üzerinden izleniyor.

Tesla aslında yıllardır otomatik pilotta olsa dahi sürücülerin belirli aralıklarla direksiyona dokunmasını istiyor. Bu bildirim, sürücüsünün uyanık olduğunu ve yolu takip ettiğini gösteriyor. Yani aslında Tesla bu şekilde yorumluyor. Ama yaşanan kazalarla birlikte şirket delil olarak sayılabilecek görüntüler için sürücüyü izleme sistemlerine odaklanıyor.

Son güncelleme hem Model 3 hem de Model Y için aktif edilmiş durumda. Bu da aslında yolculuk sırasında araç içindeki görüntünün kaydedileceğini gösteriyor. Fakat Tesla bu konuda verilerin araç içinde kalacağını ve hiçbir şekilde paylaşılmayacağını belirtiyor.

Tesla menzil düşürdüğü nedeniyle Norveç'te suçlu bulundu
TEKNOLOJİ
Tesla menzil düşürdüğü nedeniyle Norveç'te suçlu bulundu

Elon Musk Twitter üzerinden yalanladı: Tesla hiç Bitcoin satmadı
EKONOMİ
Elon Musk Twitter üzerinden yalanladı: Tesla hiç Bitcoin satmadı
Abone Ol Google News
Kira fiyatı uçuşa geçti

Kira fiyatı uçuşa geçti

​Özellikle üç büyükşehirde ciddi talep var.
Kazalarıyüzde 30 azaltacak

Kazaları
yüzde 30 azaltacak

​Son kez uzatılmıştı: Uygulama 30 Haziran'da başlıyor.
Türkiyenin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında: Gönüllüler aranıyor

​Temeli 4 yıl önce atılan camide 2 bin 250 kişi ibadet edebilecek.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan CHP'nin darbelerdeki rolüne dikkat çekti.

​Bahçeli, il başkanları ve MYK toplantıları ardından konuştu.
Film sahnelerini<br>aratmayan saldırı

Film sahnelerini
aratmayan saldırı

​Üçü ağır olmak üzere beş kişi yaralandı.
İsrail Yahudileri<br>temsil etmiyor

İsrail Yahudileri
temsil etmiyor

​New York'taki Ortodoks Yahudileri İsrail karşıtı gösteri düzenledi.
Balık istifi<br>göçmen kaçakçılığı

Balık istifi
göçmen kaçakçılığı

Üç minibüsün içinden 36 düzensiz göçmen çıktı.
İHA ile<br>ilaç taşınacak

İHA ile
ilaç taşınacak

İstanbul'daki iki hastane arasında yapılacak.
Peker'e<br>yakalama kararı

Peker'e
yakalama kararı

​Koruma kararında FETÖ izi.
İrlanda'dan<br>İsrail'e şok

İrlanda'dan
İsrail'e şok

​“Fiili ilhak” ifadesini kullanan ilk AB üyesi oldu.
Yemen’de BAE işgali

Yemen’de BAE işgali

Stratejik Mayyun adasını korsan şekilde askeri üsse dönüştürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.