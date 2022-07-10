Teknoloji Turist rehberleri akıllandı
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Turist rehberleri akıllandı

Tatilde, tarihi yerleri görmeyi sevenler için sesli ve görüntülü dijital rehber uygulamalarının sayısı her geçen gün artıyor. Aylık veya kullanım başı fiyatlandırılan bu teknolojiler; antik kent, restoran, yöresel pazar ve alternatif gezi rotaları hakkında da bilgi veriyor.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Turist rehberleri akıllandı
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Turist kafilelerine tarihi ve turistik yerleri gezdiren rehberler, akıllı telefonlara girdi. Tatilde gezdiği gördüğü yerleri öğrenmek isteyenler için dijital rehberleri tavsiye edebiliriz. Tarihi, turistik ve kültürel mekanlar hakkında bilgi sahibi olmanız için farklı özellikteki sesli rehber uygulamalarını cep telefonunuza indirmeniz yeterli.

HER YERDE YANINDA

  • Ücretsiz kurulum sonrasında aylık abonelik veya kullanım başına ücret ödeyerek bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Örneğin, arabanızla yolda giderken bir antik şehrin yanından geçiyorsunuz ve merak edip direksiyonu buraya kırdınız. Burada gitmek istediğiniz yerle ilgili bilgileri dinleyebiliyorsunuz. Diyelim ki Antalya Kaleiçi’nde geziyorsunuz, yine uygulamanızda 5 dakikalık bir tanıtıma 50 lira ödeyerek bölgenin tarihini dinleyebiliyorsunuz.

PARÇA BAŞI SATIN ALMA SEÇENEĞİ

Bunlardan bazıları, Türkiye’nin önde gelen ve popüler bazı rehberlerinin anlatımlarını sistemlerine taşımış. Dilerseniz uygulamadaki paketlerden bir tanesini satın alıp, ünlü bir isimle veya rehberle bir sahil kasabasını dinleyerek gezebilirsiniz.

ROTA BELİRLEYİP YENİ GÜZERGAH TAVSİYE EDİYOR

  • Son yıllarda popüler olan sesli rehberlik hizmetleri her türlü yenilikçi teknolojiyi de takip ediyor. Örneğin, bazıları size alternatif bir yol haritası çizerken, bazıları da bulunduğunuz yerdeki önemli restoran ve kafeler hakkında bilgi veriyor. Tatmanız gereken yöresel lezzetler, hediyelik eşyalar, gün batımı için alternatif rotalar ve dahasını kullanıcılar için çıkarıyor. Özellikle Kurban Bayramı’nı farklı şehirlerde geçirenler ve önümüzdeki haftalarda yıllık izin kullanacaklar için önemli yarar sağlayacak bu teknolojileri incelemekte fayda var.

BÜTÇEYE DOST

Günümüzde birçok yerli ve yabancı turistin kullandığı bu örnekler sayesinde, profesyonel rehber bulma şansı olmayanlara alternatif sunuluyor. Parça başı ödemelerle de uygun fiyatlarla tatmin edici hizmet alınıyor. Yol tarifini de kapsayan örnekler teknoloji sevenlere başka bir uygulamaya gerek kalmadan paket programlar sunmuş oluyor.

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