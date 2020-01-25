Türk Telekom: Elazığ'da kesintisiz iletişim için tüm tedbirler alındı Türk Telekom, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla tüm tedbirleri aldığını belirtti. Yapılan açıklamada, "AFAD'ın daveti üzerine deprem bölgesine hareket eden Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine etkin bir şekilde destek veriyor.Elazığ ve Malatya genelindeki 547 ankesörlü telefon, sabit ve mobilde yurt içinde tüm yönlere ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Türk Telekom Mağazaları da ücretsiz şarj hizmetini aralıksız sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 25 Ocak 2020, 20:56 Son Güncelleme: 25 Ocak 2020, 21:08 AA