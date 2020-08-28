Türk Telekom okullar başlarken upload hızını 2 katına çıkarıyor

Türk Telekom'un bu hamlesinin arkasında ise eğitim-öğretim döneminin başlaması var. Upload hızının 2 katına çıkmasıyla birlikte öğrenciler de eğitim alırken internet problemlerini minumuma indirmiş olacak.

Öğrenci olmak gerekmiyor

Kampanyadan yararlanmak için evinizde öğrenci bulunması şartı da gerekmiyor. Türk Telekom internet müşterisi olan herkes yararlanabilecek.

GÜNDEM Okullar kademeli açılacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, hazırlığın hem öğrencilerin hem de tüm kullancıların faydasına yönelik olduğunu belirtti.

AA Türk Telekom CEO'su Ümit Önal

Upload hızı artırma işlemi için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığını söyleyen Ümit Önal, '“Mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci boyunca veri trafiğini başarıyla yöneterek EBA'yı (Eğitim Bilişim Ağı) öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk.

EBA TV kanallarını Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz, ‘durdur izle, tekrar izle, geri al izle' gibi özellikler sayesinde derslerini kolaylıkla takip edebildiler. Yeni eğitim döneminde de EBA ile oluşacak trafiği sorunsuz yönetecek ve kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu ses, mobil ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Türk Telekom'un upload kampanyası ne zamana kadar sürecek?

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre kampanyanın Eylül ayını kapsayacağı 1 Ekim tarihinden itibaren sonlandırılacağı öğrenildi.