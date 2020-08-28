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Teknoloji Türk Telekom okullar başlarken upload hızını 2 katına çıkarıyor
İNTERNET

Türk Telekom okullar başlarken upload hızını 2 katına çıkarıyor

Türk Telekom'un duyurusuna göre Eylül ayının başından itibaren internet kullanıcılarının upload hızı iki katına çıkarılacak. Türk Telekom'un hem VDSL hem de fiber kullanıcılarını kapsayan bu kampanya ile birlikte video yükleme gibi zaman alan işler de hızlanmış olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türk Telekom'un bu hamlesinin arkasında ise eğitim-öğretim döneminin başlaması var. Upload hızının 2 katına çıkmasıyla birlikte öğrenciler de eğitim alırken internet problemlerini minumuma indirmiş olacak.

Öğrenci olmak gerekmiyor

Kampanyadan yararlanmak için evinizde öğrenci bulunması şartı da gerekmiyor. Türk Telekom internet müşterisi olan herkes yararlanabilecek.

Okullar kademeli açılacak
GÜNDEM
Okullar kademeli açılacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, hazırlığın hem öğrencilerin hem de tüm kullancıların faydasına yönelik olduğunu belirtti.

AA
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal
  • Upload hızı artırma işlemi için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmadığını söyleyen Ümit Önal, '“Mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci boyunca veri trafiğini başarıyla yöneterek EBA'yı (Eğitim Bilişim Ağı) öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk.

EBA TV kanallarını Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz, ‘durdur izle, tekrar izle, geri al izle' gibi özellikler sayesinde derslerini kolaylıkla takip edebildiler. Yeni eğitim döneminde de EBA ile oluşacak trafiği sorunsuz yönetecek ve kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu ses, mobil ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.

Türk Telekom'un upload kampanyası ne zamana kadar sürecek?

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre kampanyanın Eylül ayını kapsayacağı 1 Ekim tarihinden itibaren sonlandırılacağı öğrenildi.

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