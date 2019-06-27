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Teknoloji Turkcell GSMA yapay zeka liderleri arasında yer aldı
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Turkcell GSMA yapay zeka liderleri arasında yer aldı

Turkcell, GSMA ve The Alan Turing Institute işbirliğiyle gerçekleşecek Küresel Yapay Zeka Çalışması’nda proje liderlerinden biri oldu. Yapay zekanın dünyadaki gelişimine önemli katkı sunacak projede Turkcell, sinyal bozucu etkenleri anında tespit ederek kesintisiz iletişimi mümkün kılan bir yapay zeka algoritması için çalışacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkcell bu projede iletişimi kesintiye uğratan sinyal bozucu etkenleri anında tespit eden ve sorunu gideren bir algoritma hazırlayacak.
Turkcell bu projede iletişimi kesintiye uğratan sinyal bozucu etkenleri anında tespit eden ve sorunu gideren bir algoritma hazırlayacak.

İnsan için teknoloji misyonuyla çeyrek asırdır çalışmalarını sürdüren Turkcell, Dünya GSM Birliği (GSMA) ve merkezi İngiltere’de bulunan dünyanın en ünlü veri bilimi ve yapay zeka enstitüsü The Alan Turing Institute işbirliği ile Küresel Yapay Zeka Çalışması’nda (Global AI Challenge) proje liderlerinden biri olarak seçildi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan çalışmada, iş hayatında karşılaşılan sorunları çözmek adına; üniversitelerin yapay zeka ve data bilimi bölümleri ile mobil operatörler bir araya gelecek. Mobil haberleşme endüstrisinde yapay zekanın sunacağı fırsatlara odaklanılarak bilim, toplum ve ekonominin bu alandan nasıl yararlanacağı keşfedilecek.

Beş günlük yazılım yarışmasına katılacak

Çalışmalar kırsal alanlardaki bağlantı, mobil enerji verimliliği ve kentlerdeki servisler olmak üzere üç alanda gerçekleştirilecek. Turkcell bu projede iletişimi kesintiye uğratan sinyal bozucu etkenleri anında tespit eden ve sorunu gideren bir algoritma hazırlayacak. Geliştirilecek yapay zeka algoritmasıyla, sinyal bozucu etkenlerin yerlerinin anında belirlenmesi sağlanacak. Böylece kentsel alanlardaki sinyal bozulmalarının 3G ve 4G mobil iletişim ağlarında kesintiye yol açmasının da önüne geçilerek, servis kalitesi iyileştirilecek.

Global AI Challenge; Turing’in Veri Çalışma Grubu’nun (Data Study Group -DSG) bir parçası olan beş günlük yoğun bir yazılım yarışmasını da kapsıyor. Çalışmayı yürüten dört operatör ile dünya genelinde yapay zeka alanında post-doktora yapan akademisyenler ve bu konuda uzmanlaşmış araştırma görevlilerini bir araya getirecek olan DSG, eylül ayında gerçekleşecek. Turkcell ile birlikte GSMA Global AI Challenge’ı yürütecek diğer lider operatörler ise STC, Telenor ve TELUS oldu.

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Dünyanın teknolojik gelişimine de öncülük ediyoruz

Kendi geliştirdiği teknolojilere sahip olan ve dünyadaki diğer operatörlere de tecrübelerini aktaran bir şirkete dönüştüklerinin altını çizen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin “Dünya genelinde pek çok endüstriyi etkileyecek yapay zeka çalışmaları, şüphesiz telekom operatörlerinin de işleyişini değiştirecek. Telekom sektöründe abonelerin kapsama alanı, bant genişliği gibi artan ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması son derece önemli. Bunun için yapay zekanın yeni ve büyük bir rol oynayacağı biliniyor. GSMA Global AI Challenge ile mobil operatörler ve üniversiteler beraber çalışarak güçlü çözümler üretmeyi amaçlıyor. Projeye öncülük etmesi için seçilmiş dört operatörden biri olmak ve dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanlarını bünyesinde bulunduran Alan Turing Institute ile çalışma şansını yakalamak bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağı. Bu çalışma ile en yeni ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarını şebekemize uygulayacağız. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizi yeni teknolojilerle buluşturmanın da ötesine geçerek, dünyanın teknolojik gelişimine de öncülük edeceğiz” dedi.

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